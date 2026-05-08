Los consulados mexicanos "son muy respetuosos" de la política de EEUU, sentencia Sheinbaum
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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum negó las versiones en torno a que los consulados del país latinoamericano en Estados Unidos emprendan labores políticas contra el Gobierno, las cuales tildó de "completamente falsas".
"Lo que hacen los consulados, que es su papel igual que el consulado de Estados Unidos en México o de otros países, pues siempre protegen a sus ciudadanos", dijo en su conferencia de prensa matutina, subrayando que México respeta la política interna de EEUU.
Las declaraciones de Sheinbaum se producen luego de que la cadena de televisión CBS informara que el Departamento de Estado estadounidense revisa las operaciones de los 53 consulados mexicanos en territorio norteamericano y evalúa incluso posibles cierres.
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