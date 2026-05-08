El Departamento de Estado revisará los 53 consulados mexicanos que operan en EEUU

Según el funcionario, la revisión podría llevar al secretario de Estado, Marco Rubio, a considerar el cierre de algunas oficinas diplomáticas del país latinoamericano en territorio estadounidense. La decisión se produce poco después de la muerte de dos agentes de la CIA en una operación antinarcóticos en Chihuahua (norte), de la que no fue informado el Ejecutivo mexicano, y en medio de señalamientos por parte de EEUU contra varios funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, indicó que la medida forma parte de un esfuerzo más amplio para alinear la política exterior estadounidense con las prioridades de la Administración Trump, de acuerdo con medios estadounidenses.
Según el funcionario, la revisión podría llevar al secretario de Estado, Marco Rubio, a considerar el cierre de algunas oficinas diplomáticas del país latinoamericano en territorio estadounidense.
La decisión se produce poco después de la muerte de dos agentes de la CIA en una operación antinarcóticos en Chihuahua (norte), de la que no fue informado el Ejecutivo mexicano, y en medio de señalamientos por parte de EEUU contra varios funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
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