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Irán emprende represalias tras la violación del alto el fuego por parte de EEUU, según informes
Irán emprende represalias tras la violación del alto el fuego por parte de EEUU, según informes
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El Ejército estadounidense violó el alto al fuego al atacar un petrolero iraní que navegaba desde aguas costeras de Irán cerca de Jask hacia el estrecho de... 07.05.2026, Sputnik Mundo
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Según los reportes, las fuerzas estadounidenses también atacaron otro buque que ingresaba al estrecho de Ormuz cerca de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, mientras lanzaban ataques aéreos contra zonas civiles a lo largo de las costas de Bandar Abbás, Sirik y la isla de Qeshm.Las Fuerzas Armadas de Irán respondieron de inmediato atacando buques militares estadounidenses en el este del estrecho de Ormuz y al sur de Chabahar, causando daños significativos."La República Islámica de Irán… dará una respuesta contundente a cualquier agresión", advirtió el comunicado.
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Irán emprende represalias tras la violación del alto el fuego por parte de EEUU, según informes

21:50 GMT 07.05.2026
© AP Photo / Information Technician Second Class Ruskin NavalEl portaaviones estadounidenese USS Dwight D. Eisenhower cruza las aguas del estrecho de Ormuz
El portaaviones estadounidenese USS Dwight D. Eisenhower cruza las aguas del estrecho de Ormuz - Sputnik Mundo, 1920, 07.05.2026
© AP Photo / Information Technician Second Class Ruskin Naval
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El Ejército estadounidense violó el alto al fuego al atacar un petrolero iraní que navegaba desde aguas costeras de Irán cerca de Jask hacia el estrecho de Ormuz, informó 'Tasnim', citando al portavoz del Cuartel General de Khatam al-Anbiya.
Según los reportes, las fuerzas estadounidenses también atacaron otro buque que ingresaba al estrecho de Ormuz cerca de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, mientras lanzaban ataques aéreos contra zonas civiles a lo largo de las costas de Bandar Abbás, Sirik y la isla de Qeshm.
Irán bajo fuego: estas son las instalaciones clave dañadas en el conflicto con EEUU e Israel - Sputnik Mundo, 1920, 07.05.2026
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Irán bajo fuego: estas son las instalaciones clave dañadas en el conflicto con EEUU e Israel
ayer, 14:02 GMT
Las Fuerzas Armadas de Irán respondieron de inmediato atacando buques militares estadounidenses en el este del estrecho de Ormuz y al sur de Chabahar, causando daños significativos.
"La República Islámica de Irán… dará una respuesta contundente a cualquier agresión", advirtió el comunicado.
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