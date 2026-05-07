https://noticiaslatam.lat/20260507/iran-emprende-represalias-tras-la-violacion-del-alto-el-fuego-por-parte-de-eeuu-segun-informes-1173368254.html

Irán emprende represalias tras la violación del alto el fuego por parte de EEUU, según informes

Irán emprende represalias tras la violación del alto el fuego por parte de EEUU, según informes

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El Ejército estadounidense violó el alto al fuego al atacar un petrolero iraní que navegaba desde aguas costeras de Irán cerca de Jask hacia el estrecho de... 07.05.2026, Sputnik Mundo

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Según los reportes, las fuerzas estadounidenses también atacaron otro buque que ingresaba al estrecho de Ormuz cerca de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, mientras lanzaban ataques aéreos contra zonas civiles a lo largo de las costas de Bandar Abbás, Sirik y la isla de Qeshm.Las Fuerzas Armadas de Irán respondieron de inmediato atacando buques militares estadounidenses en el este del estrecho de Ormuz y al sur de Chabahar, causando daños significativos."La República Islámica de Irán… dará una respuesta contundente a cualquier agresión", advirtió el comunicado.

https://noticiaslatam.lat/20260507/iran-bajo-fuego-estas-son-las-instalaciones-clave-danadas-en-el-conflicto-con-eeuu-e-israel-1173360456.html

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