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Rusia reitera su llamado a Ucrania a respetar la tregua el 8 y 9 de mayo

Rusia reitera su llamado a Ucrania a respetar la tregua el 8 y 9 de mayo

Sputnik Mundo

La tregua con motivo del Día de la Victoria entrará en vigor a partir de las 00:00 horas de Moscú del 8 de mayo (GMT 21:00 del 7 de mayo) y se prolongará hasta... 07.05.2026, Sputnik Mundo

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El ente castrense expuso en un comunicado que, de conformidad con la orden del presidente de Rusia, Vladímir Putin, "durante los días de celebración del 81.º aniversario de la Victoria del pueblo soviético en la Gran Guerra Patria (1941-1945), desde las 00:00 hora local del 8 de mayo (GMT 21:00 del 7 de mayo) hasta el 10 de mayo [no inclusive], Rusia declara una tregua".La última vez que Rusia declaró un alto el fuego fue durante la Pascua ortodoxa, el 12 de abril. Hace un año, Putin anunció una tregua de 72 horas con motivo del 80.º Aniversario del Día de la Victoria.Cada 9 de mayo, Rusia y la mayoría de los países que formaban parte de la Unión Soviética celebran la victoria sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria, como se conoce el período de la Segunda Guerra Mundial que abarcó desde el 22 de junio de 1941 –el inicio de la invasión alemana a la URSS– hasta el 9 de mayo de 1945, cuando se produjo la capitulación del régimen nazi.

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