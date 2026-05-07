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Rusia reitera su llamado a Ucrania a respetar la tregua el 8 y 9 de mayo
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La tregua con motivo del Día de la Victoria entrará en vigor a partir de las 00:00 horas de Moscú del 8 de mayo (GMT 21:00 del 7 de mayo) y se prolongará hasta... 07.05.2026, Sputnik Mundo
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El ente castrense expuso en un comunicado que, de conformidad con la orden del presidente de Rusia, Vladímir Putin, "durante los días de celebración del 81.º aniversario de la Victoria del pueblo soviético en la Gran Guerra Patria (1941-1945), desde las 00:00 hora local del 8 de mayo (GMT 21:00 del 7 de mayo) hasta el 10 de mayo [no inclusive], Rusia declara una tregua".La última vez que Rusia declaró un alto el fuego fue durante la Pascua ortodoxa, el 12 de abril. Hace un año, Putin anunció una tregua de 72 horas con motivo del 80.º Aniversario del Día de la Victoria.Cada 9 de mayo, Rusia y la mayoría de los países que formaban parte de la Unión Soviética celebran la victoria sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria, como se conoce el período de la Segunda Guerra Mundial que abarcó desde el 22 de junio de 1941 –el inicio de la invasión alemana a la URSS– hasta el 9 de mayo de 1945, cuando se produjo la capitulación del régimen nazi.
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Rusia reitera su llamado a Ucrania a respetar la tregua el 8 y 9 de mayo

17:10 GMT 07.05.2026
© Sputnik / Serguéi MirniUn soldado ruso en la zona de la operación militar especial
Un soldado ruso en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 07.05.2026
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La tregua con motivo del Día de la Victoria entrará en vigor a partir de las 00:00 horas de Moscú del 8 de mayo (GMT 21:00 del 7 de mayo) y se prolongará hasta el 10 de mayo, anuncian desde el Ministerio de Defensa de Rusia.
El ente castrense expuso en un comunicado que, de conformidad con la orden del presidente de Rusia, Vladímir Putin, "durante los días de celebración del 81.º aniversario de la Victoria del pueblo soviético en la Gran Guerra Patria (1941-1945), desde las 00:00 hora local del 8 de mayo (GMT 21:00 del 7 de mayo) hasta el 10 de mayo [no inclusive], Rusia declara una tregua".
Durante el alto el fuego, serán suspendidos los ataques contra las posiciones de las FFAA de Ucrania y las instalaciones relacionadas con el complejo militar-industrial y las fuerzas armadas en el interior del territorio ucraniano.
Si las Fuerzas Armadas ucranianas violan el alto el fuego en la zona de la operación militar especial o intentan lanzar ataques contra poblaciones e instalaciones, Rusia dará una respuesta adecuada.
El Ministerio de Defensa ha reiterado que Rusia lanzará un ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev si Ucrania intenta sabotear la celebración del Día de la Victoria en Moscú.
El ente castrense vuelve a advertir a la población civil de Kiev y al personal de las representaciones diplomáticas extranjeras la necesidad de abandonar la ciudad a tiempo.
Volodímir Zelenski, escucha al vicecanciller y ministro de Finanzas alemán durante su reunión en Kiev, Ucrania, el 25 de agosto de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 06.05.2026
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Los ataques de Ucrania contra Rusia, pese a declarar una tregua, revelan "la verdadera cara del régimen de Kiev", indica experto
6 de mayo, 18:15 GMT
La última vez que Rusia declaró un alto el fuego fue durante la Pascua ortodoxa, el 12 de abril. Hace un año, Putin anunció una tregua de 72 horas con motivo del 80.º Aniversario del Día de la Victoria.
Cada 9 de mayo, Rusia y la mayoría de los países que formaban parte de la Unión Soviética celebran la victoria sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria, como se conoce el período de la Segunda Guerra Mundial que abarcó desde el 22 de junio de 1941 –el inicio de la invasión alemana a la URSS– hasta el 9 de mayo de 1945, cuando se produjo la capitulación del régimen nazi.
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