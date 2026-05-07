https://noticiaslatam.lat/20260507/publican-la-supuesta-nota-de-suicidio-de-jeffrey-epstein-reportan-medios-1173357981.html

Publican la supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein, reportan medios

Publican la supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein, reportan medios

Sputnik Mundo

Un juez de Estados Unidos divulgó una nota manuscrita que el financista y delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein habría redactado antes de un... 07.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-07T07:17+0000

2026-05-07T07:17+0000

2026-05-07T07:17+0000

internacional

jeffrey epstein

eeuu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/07/1173357824_0:134:2550:1568_1920x0_80_0_0_4a80a7926fc95292bf53a0cfa4b42563.jpg

El texto dice que "es un regalo poder elegir el momento de decir adiós".El periódico no pudo comprobar la autenticidad de la nota, que no era parte de los archivos previamente desclasificados del caso Epstein. El Departamento de Justicia de EEUU, según añadió, tampoco tenía constancia de ese texto.En 2019, Epstein fue acusado en EEUU de tráfico sexual de menores y de conspiración para cometer ese delito.La fiscalía afirmó que abusó sexualmente de decenas de menores entre 2002 y 2005, pagándoles en efectivo y utilizando a algunas para reclutar a otras, con víctimas de tan solo 14 años.En julio de 2019, un tribunal de Manhattan le denegó la libertad bajo fianza y semanas después fue encontrado muerto en su celda.

https://noticiaslatam.lat/20260222/la-sombra-en-el-buscador-quien-ayudo-a-epstein-a-limpiar-internet-1171644550.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

jeffrey epstein, eeuu