Publican la supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein, reportan medios
© REUTERS U.S. District Court/SDNYPublican en EEUU la supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein, reportan medios
© REUTERS U.S. District Court/SDNY
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Un juez de Estados Unidos divulgó una nota manuscrita que el financista y delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein habría redactado antes de un fallido intento de suicidio algunas semanas antes de quitarse la vida en prisión en agosto de 2019, reportó el diario 'The New York Times'.
"Me investigaron durante meses. ¡¡¡No encontraron nada!!!", dice esa nota que permaneció bajo secreto durante años en el proceso penal contra el entonces compañero de celda de Epstein.
El texto dice que "es un regalo poder elegir el momento de decir adiós".
"¿Qué quieres que haga? ¿Que me ponga a llorar?! No es gracioso... ¡¡No vale la pena!!", se lee en la carta.
El periódico no pudo comprobar la autenticidad de la nota, que no era parte de los archivos previamente desclasificados del caso Epstein. El Departamento de Justicia de EEUU, según añadió, tampoco tenía constancia de ese texto.
22 de febrero, 11:56 GMT
En 2019, Epstein fue acusado en EEUU de tráfico sexual de menores y de conspiración para cometer ese delito.
La fiscalía afirmó que abusó sexualmente de decenas de menores entre 2002 y 2005, pagándoles en efectivo y utilizando a algunas para reclutar a otras, con víctimas de tan solo 14 años.
En julio de 2019, un tribunal de Manhattan le denegó la libertad bajo fianza y semanas después fue encontrado muerto en su celda.
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