La sombra en el buscador: ¿quién ayudó a Epstein a "limpiar" internet?
© AP Photo / Jon ElswickFotografía de Jeffrey Epstein en un informe sobre reclusos de la Agencia Federal de Prisiones.
© AP Photo / Jon Elswick
Tras su condena en 2008 por tráfico de menores, Jeffrey Epstein no optó por el arrepentimiento público, sino por reescribir la realidad digital, señala 'MediaOne'. En lugar de admitir abiertamente su culpa, el financista lanzó una amplia campaña para "limpiar" los resultados de búsqueda, según documentos hechos públicos posteriormente.
"Las publicaciones negativas se ahogaban silenciosamente en un flujo de contenido elogioso, que exaltaba sus supuestas inversiones en empresas tecnológicas y sus intereses filantrópicos", indica la investigación.
La correspondencia revelada muestra hasta qué punto reaccionaba con molestia ante los recordatorios de sus crímenes.
Según el medio, un papel clave lo desempeñó un hombre llamado Seckel, quien "prometía ocultar noticias y otras menciones de sus abusos". Sin embargo, no actuaba solo: Epstein recurrió a una red de contactos —desde científicos hasta expertos en marketing— para desplazar la información comprometedora lo más lejos posible de la vista pública.
"Enviaba con frecuencia correos electrónicos quejándose de que internet estaba lleno de referencias a sus delitos", subraya el texto.
A pesar de haber admitido delitos graves, "todavía había personas dispuestas a proteger su reputación". Algunas agencias de relaciones públicas aceptaron trabajar con él. Como destacó The Verge, no se trataba de una simple gestión de imagen, sino de intentar "suavizar u ocultar el abuso que había cometido". Incluso se discutió editar su página en Wikipedia para eliminar referencias a sus crímenes.
Tras 2019, con nuevas investigaciones y una presión mediática sin precedentes, ocultar el pasado se volvió imposible.
"Ninguna estrategia logró borrar la realidad de los hechos", se indica.
En 2019, Epstein enfrentó cargos en EEUU por tráfico de menores con fines de explotación sexual. En julio de ese mismo año falleció en prisión. La investigación concluyó que se trató de un suicidio.
El 30 de enero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos completó la desclasificación masiva del expediente de Jeffrey Epstein, acusado de delitos sexuales y pedofilia. La publicación de más de 3 millones de páginas de documentos, 2.000 videos y 180.000 fotografías ha destapado una red global que involucra a decenas de nombres de la élite mundial.
