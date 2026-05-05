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"Una visión poco usual": ¿Cómo es la estrategia que despliega EEUU para blindar el Cono Sur?

"Una visión poco usual": ¿Cómo es la estrategia que despliega EEUU para blindar el Cono Sur?

Sputnik Mundo

Con la visita de uno de sus portaviones más antiguos, EEUU consiguió acercarse directamente a los presidentes de Chile, Argentina y Uruguay. Expertos... 05.05.2026, Sputnik Mundo

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La gira del portaviones nuclear estadounidense USS Nimitz por las costas de América Latina consiguió, en las últimas semanas, encadenar la visita de tres presidentes de países del Cono Sur a la cubierta de la nave: primero lo hizo el de Chile, José Antonio Kast, luego el argentino, Javier Milei, y finalmente el uruguayo, Yamandú Orsi.Si bien el recorrido histórico elemento de la Marina estadounidense —botado en 1975 y próximo a ser retirado de manera definitiva por EEUU— ya había incluido la visita a otros países como Panamá y Ecuador, la nave cruzó el Ecuador a comienzos de abril en dirección hacia Chile para luego adentrarse en el Atlántico Sur y visitar Argentina, Uruguay y finalmente Brasil.Aunque la operación 'Southern Seas' (Mares del Sur) de la Marina estadounidense apunta a la cooperación con fuerzas militares de la región, esta gira parece haber tenido un tinte más político, al invitar específicamente a los presidentes de los países a recorrer las instalaciones y fotografiarse junto a las autoridades militares de la nave.Tanto Kast como Milei y Orsi recorrieron las instalaciones del portaviones, escucharon charlas de sus jefes y se tomaron fotografías. Incluso, el mandatario uruguayo destacó la visita al ser consultado por el canal de televisión estatal de su país: "Es una tecnología y una forma de concebir la defensa bastante diferente a lo que tenemos nosotros".El experto especializado en temas de seguridad y defensa apuntó que "no hay registros de visitas de este estilo con la presencia presidencial latinoamericana" en este tipo de instalación, ya que se trata de un episodio "bastante raro" en la historia de la relación entre EEUU y América Latina.Magnani sostuvo que "no es un hecho menor" que presidentes como Kast, Milei y Orsi hayan aceptado la invitación a subirse al portaviones, en lo que para el analista constituye una demostración de la "asimetría" entre países que Washington intenta explotar en su favor. Así las cosas, explicó que mientras los jefes de Estado de Chile y Argentina pueden no tener "voluntad política" de ejercer una resistencia ante los pedidos de EEUU, el mandatario uruguayo —identificado con la centroizquierda— parece haber tenido menos cintura para rechazar la invitación como consecuencia del "bajo poder territorial" de su país.Invitación y amenazaTambién consultado por Sputnik, el analista internacional Cristian Riom señaló que la figura del portaviones genera por sí misma un "poder simbólico", por su capacidad de ser plataforma para operaciones militares estadounidenses prácticamente en cualquier sitio. "Que estén enfrente de las costas de Chile, de Argentina o de Brasil es una muestra del poderío que quiere proyectar EEUU", ilustró.El experto remarcó que, al tener a los presidentes de la región en la cubierta de esa instalación, la Casa Blanca también busca enviar un mensaje no solo a todos los países de la región, sino también para Pekín, de una especie de "blindaje" de Latinoamérica.Riom detalló que EEUU insiste en relacionarse con esta zona a través de "la proyección de poder militar", tanto con ejercicios conjuntos, la venta de sistemas de armas como los F-16 para Argentina o Perú o directamente intervenciones como el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a comienzos de este año.Esa insistencia, bajo la "recurrente figura del patio trasero", se hace, según el analista, con argumentos de fondo como la lucha contra el narcotráfico, la seguridad regional y la no intervención de "otros actores internacionales" que, para Washington, son China o Rusia.Magnani, por su parte, refirió que, en el contexto actual únicamente Brasil parecería con la fortaleza para ofrecer resistencia a este tipo de proyección de poder. "Claramente es el único que puede dar señales de autonomía es Brasil, sobre todo por tener la capacidad material de hacerlo", apuntó. Sin embargo, precisó el analista, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva parece volcarse cada vez más a "jugar solo" en la región y buscar ser más un actor internacional que un representante de la región en el mundo.

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