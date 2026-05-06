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"Si no hacen el trabajo, lo haremos nosotros": Trump amenaza nuevamente a México por tema del narco

"Si no hacen el trabajo, lo haremos nosotros": Trump amenaza nuevamente a México por tema del narco

Sputnik Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el país latinoamericano, esto por el trasiego de drogas. 06.05.2026, Sputnik Mundo

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Durante meses, el mandatario estadounidense ha amenazado con desplegar una estrategia para combatir a los carteles mexicanos. Sin embargo, la jefa de Estado mexicana, Claudia Sheinbaum, ha referido que no se permitiría una injerencia o violación a la soberanía nacional.

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