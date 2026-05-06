"Si no hacen el trabajo, lo haremos nosotros": Trump amenaza nuevamente a México por tema del narco

Durante meses, el mandatario estadounidense ha amenazado con desplegar una estrategia para combatir a los carteles mexicanos. Sin embargo, la jefa de Estado mexicana, Claudia Sheinbaum, ha referido que no se permitiría una injerencia o violación a la soberanía nacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el país latinoamericano, esto por el trasiego de drogas.
"La entrada de drogas por mar ha disminuido 97%, y ahora hemos puesto en marcha la fuerza terrestre, que es mucho más fácil. Escucharán algunas quejas de personas en México y otros lugares, pero si ellos no harán el trabajo, lo realizaremos nosotros", comentó en conferencia de prensa.