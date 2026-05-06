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EEUU aprueba posible venta de bombas JDAM a Ucrania
EEUU aprueba posible venta de bombas JDAM a Ucrania
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El Departamento de Estado de la nación norteamericana avaló la posible transacción, por un monto de 373,6 millones de dólares. 06.05.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el texto, el contratista principal será Boeing, cuya sede está en Misuri.
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EEUU aprueba posible venta de bombas JDAM a Ucrania
00:25 GMT 06.05.2026 (actualizado: 06:33 GMT 06.05.2026)
El Departamento de Estado de la nación norteamericana avaló la posible transacción, por un monto de 373,6 millones de dólares.
La dependencia "ha aprobado una posible venta militar al Gobierno de Ucrania de Municiones de Ataque Directo Conjunto de Alcance Extendido y equipo relacionado", se lee en un comunicado.
De acuerdo con el texto, el contratista principal será Boeing, cuya sede está en Misuri.
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