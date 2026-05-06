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"Intentan arrinconar a Kiev": el alcalde culpa a Zelenski por "la amenazante situación" de la calefacción

"Intentan arrinconar a Kiev": el alcalde culpa a Zelenski por "la amenazante situación" de la calefacción

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El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, alertó sobre una situación amenazante con la calefacción en la capital ucraniana para el próximo invierno boreal y culpó de... 06.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-06T17:31+0000

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Añadió que el Ministerio de Desarrollo de las Comunidades y Territorios de Ucrania había prometido financiación estatal y propuesto contratistas para las obras de restauración de la planta termoeléctrica TEC-5, pero ahora el Estado se niega a ayudar.El enfrentamiento abierto entre Zelenski y el alcalde de la capital comenzó el invierno boreal pasado. Zelenski atacó duramente a Klichkó por la insuficiente preparación de la ciudad ante posibles ataques aéreos. Previamente, el alcalde recomendó a los residentes abandonar la ciudad, debido a los cortes de electricidad y calefacción. Según los medios, Klichkó calificó su llamamiento como una advertencia honesta sobre la difícil situación.

https://noticiaslatam.lat/20260215/al-borde-del-desastre-el-alcalde-de-kiev-duda-la-supervivencia-de-ucrania-como-estado-independiente-1171427485.html

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