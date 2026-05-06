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"Intentan arrinconar a Kiev": el alcalde culpa a Zelenski por "la amenazante situación" de la calefacción
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El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, alertó sobre una situación amenazante con la calefacción en la capital ucraniana para el próximo invierno boreal y culpó de... 06.05.2026, Sputnik Mundo
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Añadió que el Ministerio de Desarrollo de las Comunidades y Territorios de Ucrania había prometido financiación estatal y propuesto contratistas para las obras de restauración de la planta termoeléctrica TEC-5, pero ahora el Estado se niega a ayudar.El enfrentamiento abierto entre Zelenski y el alcalde de la capital comenzó el invierno boreal pasado. Zelenski atacó duramente a Klichkó por la insuficiente preparación de la ciudad ante posibles ataques aéreos. Previamente, el alcalde recomendó a los residentes abandonar la ciudad, debido a los cortes de electricidad y calefacción. Según los medios, Klichkó calificó su llamamiento como una advertencia honesta sobre la difícil situación.
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"Intentan arrinconar a Kiev": el alcalde culpa a Zelenski por "la amenazante situación" de la calefacción

17:31 GMT 06.05.2026
© AP Photo / Emilio MorenattiMujer mira por la ventana mientras sostiene una vela para iluminar su casa durante un corte de energía, en Borodianka, región de Kiev, Ucrania, el 20 de octubre de 2022.
Mujer mira por la ventana mientras sostiene una vela para iluminar su casa durante un corte de energía, en Borodianka, región de Kiev, Ucrania, el 20 de octubre de 2022. - Sputnik Mundo, 1920, 06.05.2026
© AP Photo / Emilio Morenatti
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El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, alertó sobre una situación amenazante con la calefacción en la capital ucraniana para el próximo invierno boreal y culpó de ello a las autoridades centrales, incluido Volodímir Zelenski. Según sus palabras, intentan acorralar a la ciudad.

"Hacemos todo lo que está en manos de la ciudad. Sin embargo, el poder central, que públicamente declara que ayudará, no tiene intención de hacerlo", citan los medios ucranianos al alcalde.

Añadió que el Ministerio de Desarrollo de las Comunidades y Territorios de Ucrania había prometido financiación estatal y propuesto contratistas para las obras de restauración de la planta termoeléctrica TEC-5, pero ahora el Estado se niega a ayudar.

"En el Ministerio declararon que esto es solo un asunto de Kiev. Es decir, otra vez la política. Intentan arrinconar a Kiev. La situación es amenazante", subrayó el alcalde.

El enfrentamiento abierto entre Zelenski y el alcalde de la capital comenzó el invierno boreal pasado. Zelenski atacó duramente a Klichkó por la insuficiente preparación de la ciudad ante posibles ataques aéreos. Previamente, el alcalde recomendó a los residentes abandonar la ciudad, debido a los cortes de electricidad y calefacción. Según los medios, Klichkó calificó su llamamiento como una advertencia honesta sobre la difícil situación.
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