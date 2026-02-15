https://noticiaslatam.lat/20260215/al-borde-del-desastre-el-alcalde-de-kiev-duda-la-supervivencia-de-ucrania-como-estado-independiente-1171427485.html
"Al borde del desastre": el alcalde de Kiev duda de la supervivencia de Ucrania como Estado independiente
"Al borde del desastre": el alcalde de Kiev duda de la supervivencia de Ucrania como Estado independiente
Sputnik Mundo
Los habitantes de Kiev deberían prepararse para tiempos sumamente duros, ya que la ciudad está "al borde del desastre", afirmó el alcalde Vitali Klichkó en una... 15.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-15T18:15+0000
2026-02-15T18:15+0000
2026-02-15T18:31+0000
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
vitali klichkó
internacional
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/0f/1171431119_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2aefeadc752581185f0c821670307f85.jpg
Precisó que a principios de este año, aproximadamente la mitad de los 12.000 edificios de apartamentos de la capital se quedaron sin calefacción en algún momento. Toda la ciudad sufrió repetidos cortes de electricidad, señaló.En sus palabras, la reacción de la ciudad se vio complicada por una rivalidad política de larga data con Volodímir Zelenski, que volvió a ser de conocimiento público en las últimas semanas. Zelenski acusó al alcalde de no preparar adecuadamente a Kiev para el invierno más duro en más de una década, y Klichkó, a su vez, le echó la culpa a él.En el último año, se intensificaron los ataques ucranianos con drones contra refinerías de petróleo y depósitos de combustible en Rusia, en primer término en las regiones fronterizas, pero también en zonas más remotas, como Nizhni Nóvgorod, Baskortostán o Tartaristán. En respuesta, Rusia reanudó, a finales de marzo pasado, los masivos ataques de represalia que apuntan, en particular, contra instalaciones del sector energético de Ucrania.Hace una semana, medios ucranianos informaron que Kiev y otras localidades quedaron sumidas en la oscuridad, debido a cortes de energía de emergencia y programados. En la noche del 10 de febrero, el Ejército ruso lanzó un nuevo y potente ataque contra empresas del complejo militar-industrial, así como contra infraestructura energética y de transporte utilizadas en interés de las FFAA de Ucrania.Desde el Ministerio de Defensa de Rusia informan regularmente sobre ataques contra este tipo de objetivos. Asimismo, las autoridades rusas han reiterado en múltiples ocasiones que los militares no eligen como blancos edificios residenciales ni instituciones sociales.
https://noticiaslatam.lat/20251119/1168643235.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/0f/1171431119_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec8aa163b24020169a4fa3e8268d47f7.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, vitali klichkó
ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, vitali klichkó
"Al borde del desastre": el alcalde de Kiev duda de la supervivencia de Ucrania como Estado independiente
18:15 GMT 15.02.2026 (actualizado: 18:31 GMT 15.02.2026)
Los habitantes de Kiev deberían prepararse para tiempos sumamente duros, ya que la ciudad está "al borde del desastre", afirmó el alcalde Vitali Klichkó en una entrevista al periódico británico 'Financial Times'. Según él, ante esta situación, la supervivencia de Ucrania como Estado independiente queda en entredicho.
"En este momento, la cuestión sobre el futuro de nuestro país —si sobreviviremos como país independiente o no— sigue abierta", expresó Klichkó al Financial Times.
Precisó que a principios de este año, aproximadamente la mitad de los 12.000 edificios de apartamentos de la capital se quedaron sin calefacción en algún momento. Toda la ciudad sufrió repetidos cortes de electricidad, señaló.
En sus palabras, la reacción de la ciudad se vio complicada por una rivalidad política de larga data con Volodímir Zelenski, que volvió a ser de conocimiento público en las últimas semanas. Zelenski acusó al alcalde de no preparar adecuadamente a Kiev para el invierno más duro en más de una década, y Klichkó, a su vez, le echó la culpa a él.
En el último año, se intensificaron los ataques ucranianos con drones contra refinerías de petróleo y depósitos de combustible en Rusia, en primer término en las regiones fronterizas, pero también en zonas más remotas, como Nizhni Nóvgorod, Baskortostán o Tartaristán. En respuesta, Rusia reanudó, a finales de marzo pasado, los masivos ataques de represalia que apuntan, en particular, contra instalaciones del sector energético de Ucrania.
19 de noviembre 2025, 18:27 GMT
Hace una semana, medios ucranianos informaron que Kiev y otras localidades quedaron sumidas en la oscuridad, debido a cortes de energía de emergencia y programados. En la noche del 10 de febrero, el Ejército ruso lanzó un nuevo y potente ataque contra empresas del complejo militar-industrial
, así como contra infraestructura energética y de transporte utilizadas en interés de las FFAA de Ucrania.
Desde el Ministerio de Defensa de Rusia informan regularmente sobre ataques contra este tipo de objetivos. Asimismo, las autoridades rusas han reiterado en múltiples ocasiones que los militares no eligen como blancos edificios residenciales ni instituciones sociales.
"Cada vez que Ucrania y sus patrocinadores europeos comienzan a desatar una histeria acusando a Rusia de destruir objetivos civiles y población pacífica, vemos cómo la Secretaría [General de las Naciones Unidas] respalda tales declaraciones y exige, junto con Occidente y Ucrania, castigar de alguna manera a Rusia. El Ejército ruso nunca ataca objetivos civiles ni población civil"
Serguéi Lavrov
Canciller de Rusia
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.