"La operación Furia Épica terminó", afirma Rubio
© AP Photo / Jonathan Ernst
El secretario de Estado de EEUU dijo que la ofensiva contra Irán había concluido, esto tras más de dos meses.
"La operación ha terminado. Furia Épica ha terminado... El presidente notificó al Congreso. Hemos concluido esta etapa", señaló en conferencia de prensa.
La semana pasada, el mandatario Donald Trump envió cartas al Congreso indicando que las hostilidades contra el país persa, iniciadas el 28 de febrero, habían finalizado, aunque el Pentágono continuó actualizando su postura militar en la región.
