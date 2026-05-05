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"Habrá una respuesta contundente si se emprende una acción contra Irán desde EAU", advierte Teherán
"Habrá una respuesta contundente si se emprende una acción contra Irán desde EAU", advierte Teherán
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El vocero del cuartel general central del mando militar iraní Jatam Anbiya emitió un anuncio donde se hace referencia a que, cualquier movimiento contra el... 05.05.2026, Sputnik Mundo
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"Habrá una respuesta contundente si se emprende una acción contra Irán desde EAU", advierte Teherán

21:15 GMT 05.05.2026 (actualizado: 06:37 GMT 06.05.2026)
© AP Photo / Vahid SalemiManifestantes ondean banderas iraníes durante una concentración en Teherán, Irán, el 27 de abril de 2026
Manifestantes ondean banderas iraníes durante una concentración en Teherán, Irán, el 27 de abril de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 05.05.2026
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El vocero del cuartel general central del mando militar iraní Jatam Anbiya emitió un anuncio donde se hace referencia a que, cualquier movimiento contra el país persa desde los Emiratos Árabes Unidos, tendrá consecuencias.
Otras declaraciones del portavoz:
Las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán no han llevado a cabo ninguna operación con misiles ni drones contra los EAU en los últimos días, y de haberse producido alguna acción, la habríamos anunciado con firmeza y claridad.
Desmentimos categóricamente el informe del Ministerio de Defensa de ese país, ya que carece de fundamento.
El 4 de mayo, el Ministerio de Defensa de los EAU anunció un ataque con misiles y drones contra el puerto de Fujairah.
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