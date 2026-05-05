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"Habrá una respuesta contundente si se emprende una acción contra Irán desde EAU", advierte Teherán

"Habrá una respuesta contundente si se emprende una acción contra Irán desde EAU", advierte Teherán

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El vocero del cuartel general central del mando militar iraní Jatam Anbiya emitió un anuncio donde se hace referencia a que, cualquier movimiento contra el... 05.05.2026, Sputnik Mundo

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