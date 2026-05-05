"Habrá una respuesta contundente si se emprende una acción contra Irán desde EAU", advierte Teherán
21:15 GMT 05.05.2026 (actualizado: 06:37 GMT 06.05.2026)
© AP Photo / Vahid SalemiManifestantes ondean banderas iraníes durante una concentración en Teherán, Irán, el 27 de abril de 2026
© AP Photo / Vahid Salemi
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El vocero del cuartel general central del mando militar iraní Jatam Anbiya emitió un anuncio donde se hace referencia a que, cualquier movimiento contra el país persa desde los Emiratos Árabes Unidos, tendrá consecuencias.
Otras declaraciones del portavoz:
Las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán no han llevado a cabo ninguna operación con misiles ni drones contra los EAU en los últimos días, y de haberse producido alguna acción, la habríamos anunciado con firmeza y claridad.
Desmentimos categóricamente el informe del Ministerio de Defensa de ese país, ya que carece de fundamento.
El 4 de mayo, el Ministerio de Defensa de los EAU anunció un ataque con misiles y drones contra el puerto de Fujairah.
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