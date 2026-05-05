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EEUU ataca embarcaciones civiles en el Golfo Pérsico y deja cinco muertos, según medio
EEUU ataca embarcaciones civiles en el Golfo Pérsico y deja cinco muertos, según medio
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Las fuerzas estadounidenses abrieron fuego contra dos pequeñas embarcaciones de carga civiles, contradiciendo afirmaciones previas sobre el ataque a buques de... 05.05.2026, Sputnik Mundo
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Según el informe, las embarcaciones viajaban desde la costa de Khasab, en Omán, hacia Irán cuando fueron atacadas. Cinco pasajeros civiles perdieron la vida."Los estadounidenses deben rendir cuentas por este crimen", resaltó la persona entrevistada, quien añadió que el incidente refleja una "acción precipitada e imprudente" por parte de Washington.
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EEUU ataca embarcaciones civiles en el Golfo Pérsico y deja cinco muertos, según medio
Las fuerzas estadounidenses abrieron fuego contra dos pequeñas embarcaciones de carga civiles, contradiciendo afirmaciones previas sobre el ataque a buques de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), informó la agencia de noticias Tasnim, citando una fuente militar.
"Dado que ninguna embarcación de combate de la CGRI resultó alcanzada, se reveló que las fuerzas agresoras estadounidenses atacaron y dispararon contra dos pequeñas embarcaciones de carga que transportaban civiles", declaró la fuente.
Según el informe, las embarcaciones viajaban desde la costa de Khasab, en Omán, hacia Irán cuando fueron atacadas. Cinco pasajeros civiles perdieron la vida.
"Los estadounidenses deben rendir cuentas por este crimen", resaltó la persona entrevistada, quien añadió que el incidente refleja una "acción precipitada e imprudente" por parte de Washington.