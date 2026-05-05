https://noticiaslatam.lat/20260505/eeuu-ataca-embarcaciones-civiles-en-el-golfo-persico-y-deja-cinco-muertos-segun-medio-1173332250.html

EEUU ataca embarcaciones civiles en el Golfo Pérsico y deja cinco muertos, según medio

EEUU ataca embarcaciones civiles en el Golfo Pérsico y deja cinco muertos, según medio

Sputnik Mundo

Las fuerzas estadounidenses abrieron fuego contra dos pequeñas embarcaciones de carga civiles, contradiciendo afirmaciones previas sobre el ataque a buques de... 05.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-05T06:43+0000

2026-05-05T06:43+0000

2026-05-05T06:43+0000

defensa

eeuu

📰 escalada entre eeuu, israel e irán

irán

cuerpos de la guardia revolucionaria islámica

🛡️ zonas de conflicto

🌍 oriente medio

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/106614/27/1066142783_0:63:3056:1782_1920x0_80_0_0_7a240b65709ab5b4f2c92b62f9909418.jpg

Según el informe, las embarcaciones viajaban desde la costa de Khasab, en Omán, hacia Irán cuando fueron atacadas. Cinco pasajeros civiles perdieron la vida."Los estadounidenses deben rendir cuentas por este crimen", resaltó la persona entrevistada, quien añadió que el incidente refleja una "acción precipitada e imprudente" por parte de Washington.

https://noticiaslatam.lat/20260505/el-proyecto-libertad-de-eeuu-solo-significa-estancamiento-dice-canciller-irani----1173331443.html

eeuu

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, irán, cuerpos de la guardia revolucionaria islámica, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 oriente medio