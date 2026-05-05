El Proyecto Libertad se suspenderá temporalmente, anuncia Trump

Este plan fue anunciado por el jefe de Estado el 3 de mayo y, de acuerdo con el Comando Central estadounidense, incluía destructores con misiles guiados, más de 100 aviones, plataformas no tripuladas y 15.000 elementos.
La estrategia, que tenía como propósito escoltar a barcos neutrales por el estrecho de Ormuz, será frenada por un tiempo, según el mandatario estadounidense, Donald Trump.
"A petición de Pakistán y otros países, y dado el tremendo éxito militar que hemos logrado durante la campaña contra Irán, y considerando además el gran progreso alcanzado hacia un acuerdo completo y definitivo con los representantes de Irán, hemos acordado mutuamente que, si bien el bloqueo se mantendrá en plena vigencia, el Proyecto Libertad (el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz) se suspenderá temporalmente para determinar si el acuerdo puede finalizarse y firmarse", escribió en Truth Social.