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Tus libros favoritos podrían encarecerse por el conflicto en Oriente Medio
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La industria de materiales impresos, como los libros, periódicos o revistas, por ejemplo, entró en una crisis por el encarecimiento de los aditamentos con los... 04.05.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con una investigación del diario mexicano La Jornada, el papel importado ha subido más de 30% y el nacional alrededor de 15%, Mientras tanto, las tintas tuvieron un incremento de 10% y las placas de impresión reportaron aumentos de doble dígito.Asimismo, el rotativo expresó que, si bien hay algunos insumos de la industria de impresos que varían a lo largo del año, existen otros como las tintas que, dado que es extraño que tengan ajustes en sus costos, podrían continuar encareciéndose, aunque el conflicto termine pronto."Según información obtenida por este medio, desde que comenzó la guerra el precio del papel nacional ha pasado de 13,10 a 15 pesos por kilogramo (0,75 a 0,86 dólares), un incremento de 15%, mientras el papel importado aumentó de 730 a 990 dólares por tonelada, un alza de 36%" detalló.Y es que, a pesar de que los medios digitales son cada vez más frecuentes, los periódicos, libros y hasta empaques siguen manteniéndose no solo en el gusto del público, sino como una de las opciones favoritas para leer.Este es uno de los sectores que, sumado al mercado energético, ha tenido mayores impactos. De acuerdo con analistas, uno de los que será próximamente más golpeado por las tensiones en Oriente Medio es el de alimentos, debido a los repuntes inflacionarios.
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Tus libros favoritos podrían encarecerse por el conflicto en Oriente Medio

08:45 GMT 04.05.2026
© AP Photo / Omar SanadikiLos productos impresos, como los libros, han tenido dificultades por el conflicto en Oriente Medio.
Los productos impresos, como los libros, han tenido dificultades por el conflicto en Oriente Medio. - Sputnik Mundo, 1920, 04.05.2026
© AP Photo / Omar Sanadiki
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La industria de materiales impresos, como los libros, periódicos o revistas, por ejemplo, entró en una crisis por el encarecimiento de los aditamentos con los que se fabrican.
De acuerdo con una investigación del diario mexicano La Jornada, el papel importado ha subido más de 30% y el nacional alrededor de 15%, Mientras tanto, las tintas tuvieron un incremento de 10% y las placas de impresión reportaron aumentos de doble dígito.
"En semanas recientes, grandes proveedores notificaron a sus clientes de una serie de alzas con el argumento del conflicto en Oriente Medio. Al mismo tiempo, fuentes del sector señalan que hay editoriales que, como resultado de estos incrementos, han reducido sus tirajes o las páginas por publicación", expuso el medio.
Asimismo, el rotativo expresó que, si bien hay algunos insumos de la industria de impresos que varían a lo largo del año, existen otros como las tintas que, dado que es extraño que tengan ajustes en sus costos, podrían continuar encareciéndose, aunque el conflicto termine pronto.
"Según información obtenida por este medio, desde que comenzó la guerra el precio del papel nacional ha pasado de 13,10 a 15 pesos por kilogramo (0,75 a 0,86 dólares), un incremento de 15%, mientras el papel importado aumentó de 730 a 990 dólares por tonelada, un alza de 36%" detalló.
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Y es que, a pesar de que los medios digitales son cada vez más frecuentes, los periódicos, libros y hasta empaques siguen manteniéndose no solo en el gusto del público, sino como una de las opciones favoritas para leer.
Ante ello, esa industria "no solo radica en el volumen que produce, sino en su función en las cadenas de valor, pues conecta a proveedores de materias primas con industrias culturales y de consumo", resaltó La Jornada.
Este es uno de los sectores que, sumado al mercado energético, ha tenido mayores impactos. De acuerdo con analistas, uno de los que será próximamente más golpeado por las tensiones en Oriente Medio es el de alimentos, debido a los repuntes inflacionarios.
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