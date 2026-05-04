https://noticiaslatam.lat/20260504/tus-libros-favoritos-podrian-encarecerse-por-el-conflicto-en-oriente-medio-1173323426.html

Tus libros favoritos podrían encarecerse por el conflicto en Oriente Medio

Tus libros favoritos podrían encarecerse por el conflicto en Oriente Medio

Sputnik Mundo

La industria de materiales impresos, como los libros, periódicos o revistas, por ejemplo, entró en una crisis por el encarecimiento de los aditamentos con los... 04.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-04T08:45+0000

2026-05-04T08:45+0000

2026-05-04T08:45+0000

internacional

📰 escalada entre eeuu, israel e irán

libros

papel

🎭 arte y cultura

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/03/1173323263_0:100:1024:676_1920x0_80_0_0_8ea08394ef601c9af1ab313c5777a51a.jpg

De acuerdo con una investigación del diario mexicano La Jornada, el papel importado ha subido más de 30% y el nacional alrededor de 15%, Mientras tanto, las tintas tuvieron un incremento de 10% y las placas de impresión reportaron aumentos de doble dígito.Asimismo, el rotativo expresó que, si bien hay algunos insumos de la industria de impresos que varían a lo largo del año, existen otros como las tintas que, dado que es extraño que tengan ajustes en sus costos, podrían continuar encareciéndose, aunque el conflicto termine pronto."Según información obtenida por este medio, desde que comenzó la guerra el precio del papel nacional ha pasado de 13,10 a 15 pesos por kilogramo (0,75 a 0,86 dólares), un incremento de 15%, mientras el papel importado aumentó de 730 a 990 dólares por tonelada, un alza de 36%" detalló.Y es que, a pesar de que los medios digitales son cada vez más frecuentes, los periódicos, libros y hasta empaques siguen manteniéndose no solo en el gusto del público, sino como una de las opciones favoritas para leer.Este es uno de los sectores que, sumado al mercado energético, ha tenido mayores impactos. De acuerdo con analistas, uno de los que será próximamente más golpeado por las tensiones en Oriente Medio es el de alimentos, debido a los repuntes inflacionarios.

https://noticiaslatam.lat/20260412/por-que-el-estrecho-de-ormuz-tiene-impacto-en-el-sector-de-la-construccion-a-nivel-mundial-1173025208.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 escalada entre eeuu, israel e irán, libros, papel, 🎭 arte y cultura