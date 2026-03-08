https://noticiaslatam.lat/20260308/estados-unidos-e-israel-podrian-enviar-tropas-a-iran-para-destruir-el-uranio-restante-1172266279.html
Estados Unidos e Israel podrían enviar tropas a Irán para destruir el uranio restante
Sputnik Mundo
Estados Unidos e Israel discutieron la posibilidad de enviar fuerzas especiales a Irán en una fase posterior del conflicto para hacerse con las reservas de... 08.03.2026, Sputnik Mundo
2026-03-08T14:55+0000
2026-03-08T14:55+0000
2026-03-08T14:59+0000
defensa
irán
eeuu
israel
📰 escalada entre eeuu, israel e irán
🛡️ zonas de conflicto
programa nuclear de irán
uranio
🌍 oriente medio
nuclear
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/08/1172266808_0:19:1024:595_1920x0_80_0_0_e7f68f565f3b54b636468fd9139d50fc.jpg
https://noticiaslatam.lat/20260307/1172254439.html
irán
eeuu
israel
irán, eeuu, israel, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, 🛡️ zonas de conflicto, programa nuclear de irán, uranio, 🌍 oriente medio, nuclear
Estados Unidos e Israel podrían enviar tropas a Irán para destruir el uranio restante
14:55 GMT 08.03.2026 (actualizado: 14:59 GMT 08.03.2026)
Estados Unidos e Israel discutieron la posibilidad de enviar fuerzas especiales a Irán en una fase posterior del conflicto para hacerse con las reservas de uranio altamente enriquecido, informa el portal 'Axios', citando a fuentes. Irán, a su vez, niega que su programa nuclear contenga componentes militares.
"EEUU e Israel han discutido el envío de fuerzas especiales a Irán para asegurar sus reservas de uranio altamente enriquecido en una fase posterior de la guerra", señala el medio.
Un funcionario estadounidense indicó al portal que la Administración Trump evaluó dos posibles opciones respecto al uranio: trasladar completamente el material fuera de Irán o recurrir a expertos en armamento nuclear para "diluirlo" en el propio territorio.
Según Axios, científicos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) probablemente participarían en esta misión. Dos fuentes indicaron al portal que "operaciones de este tipo figuraban entre las opciones presentadas a Trump" antes del inicio del conflicto.
Trump y su equipo están considerando seriamente el envío de unidades de fuerzas especiales a Irán para cumplir "tareas especiales"
, agrega
el medio, citando a un funcionario israelí de seguridad.
Anteriormente, el mandatario norteamericano declaró que fuerzas estadounidenses podrían en el futuro desplazarse
a Irán para apoderarse del uranio enriquecido del país.
El 28 de febrero, a las 8:00 hora local, EEUU e Israel iniciaron un ataque
a gran escala denominado Operación Furia Épica, según el Pentágono. La mayoría de los ataques coordinados fueron dirigidos contra la capital, Teherán, aunque también los golpes se produjeron en otras ciudades iraníes. Uno de los objetivos de la operación, según Trump, fue la destrucción del potencial nuclear del país persa.
Irán, que niega que su programa nuclear
contenga componentes militares,
lanzó ataques de represalia contra Israel. También se registraron explosiones en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait
, donde se encuentran bases militares estadounidenses. Según medios, en total, Teherán lanzó ataques contra 14 bases
estadounidenses en Oriente Medio.
Según el director general del OIEA, Rafael Grossi, Irán no disponía de armas nucleares y calificó ese hecho de "absolutamente claro".
