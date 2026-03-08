https://noticiaslatam.lat/20260308/8m-en-ecuador-entre-la-paridad-institucional-y-la-realidad-de-las-mujeres-1172260716.html

8M en Ecuador: entre la paridad institucional y la realidad de las mujeres

Cada 8 de marzo, las calles de Ecuador se tiñen de violeta para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, 2026 está marcado por una paradoja...

La eliminación del Ministerio de la Mujer, el recrudecimiento de la violencia vinculada al crimen organizado y una brecha salarial persistente dibujan un panorama donde la igualdad formal no logra traducirse en una vida digna para más del 50% de la población.Ecuador, sin embargo, cuenta con un marco jurídico envidiable en la región. Desde una Constitución que mandata la igualdad de género hasta un Código de la Democracia que obliga a binomios presidenciales paritarios, el país parece haber hecho la tarea legislativa. No obstante, para las mujeres que caminan por las calles de Guayaquil o las zonas rurales de Pichincha, la ley es un papel que no detiene la violencia ni llena la canasta básica de las madres solteras.La representación política es un indicador donde Ecuador muestra un avance. Con un Legislativo compuesto por casi un 50% de mujeres, la paridad parece una realidad alcanzada. Sin embargo, las expertas advierten que ocupar un asiento en el poder no garantiza una agenda de género.La asambleísta destaca que, si bien el actual Gobierno se presentó inicialmente con una composición ministerial paritaria, esto no ha blindado los derechos conquistados. "Estos avances en espacios de toma de decisiones no necesariamente significan que avancemos en derechos. En este Gobierno [de Daniel Noboa] que se dijo paritario, desapareció el Ministerio de la Mujer, a cargo de una ministra mujer", denuncia.La decisión del Ejecutivo de fusionar y reducir el rango del Ministerio de la Mujer a una subsecretaría ha sido catalogada por las organizaciones civiles como "el golpe más duro a la agenda de derechos en la era moderna". Este cambio no es solo burocrático, implica una reducción de presupuesto y de capacidad rectora en un país que registra niveles alarmantes de femicidios.Ljubica Fuentes, abogada, fundadora de la Fundación Ciudadanas del Mundo y consultora para ONU Mujeres, califica la situación actual como una "crisis".La experta señala que esta falta de institucionalidad deja en la incertidumbre a las víctimas de trata y violencia intrafamiliar, que dependían de estos refugios.Nuevas y crueles dinámicasEl contexto de inseguridad que atraviesa Ecuador también influye en la violencia de género. Ya no se trata únicamente del ámbito doméstico, el crimen organizado ha convertido el cuerpo de las mujeres en un territorio de conquista y castigo.Noriega subraya que el Estado no está leyendo correctamente estas nuevas dinámicas. "Los femicidios empiezan a tener otras dinámicas intermediadas por el crimen organizado. Con la entrada del narco, tienes un panorama de violencia muy particular que el Estado ahora mismo no está atendiendo. Si eliminas el Ministerio de la Mujer, esa es la muestra más clara de que no se está atendiendo su vida", afirma la asambleísta.Por su parte, Fuentes destaca cómo el control territorial de las bandas criminales recrudece la división sexual del trabajo y la vulnerabilidad femenina. "Poco se está hablando todavía de la violencia con enfoque de género y de qué pasa con el primer territorio de conquista, que son los cuerpos de las mujeres. Cómo termina afectando la captación de niños y adolescentes al sistema de crimen organizado y cómo las madres se quedan a cargo del cuidado, mientras los hombres son captados por estas organizaciones criminales", reflexiona la consultora de ONU Mujeres.Educación y brecha salarialEn el ámbito educativo, Ecuador presenta una estadística curiosa: las mujeres superan a los hombres en el acceso a la educación superior, representando cerca del 59,6% del alumnado universitario. No obstante, la falta de datos oficiales impide saber si son ellas quienes logran concluir sus estudios.A este fenómeno se suma una brecha salarial persistente en el país, según lo señalado por Noriega. De acuerdo con el estudio Perspectivas de género en el mundo laboral, se evidencia una diferencia significativa en las aspiraciones salariales según el género en la mayoría de los sectores. Se manifiesta en que las mujeres reciben remuneraciones 23% más bajas en comparación con los salarios de los hombres.Esta desigualdad económica se profundiza con las políticas de ajuste estructural que, según la legisladora, golpean con más fuerza a las mujeres.Frente a esta crisis, el Gobierno ha impulsado programas de créditos para emprendedoras y acciones sociales lideradas por la primera dama. Si bien las expertas consideran que "toda iniciativa es necesaria", cuestionan su profundidad."Un programa asistencialista, casi de caridad, no va a solucionar los problemas estructurales que vivimos las mujeres. Lo que necesitamos es que cuando hablemos de igualdad de género no se hable como un tema más, sino que sea 'el tema' en la agenda política, porque hablamos del bienestar de más del 50% de la población", enfatiza Noriega.Ljubica Fuentes coincide en que los esfuerzos aislados no bastan: "Alguien en un alto nivel de gobierno debería tener la capacidad de generar cambios transformacionales, sabiendo cómo impactar de manera estructural. Lo que vemos aquí son esfuerzos aislados".La herencia de Matilde HidalgoA 102 años de que Matilde Hidalgo de Procel conquistara el derecho al voto femenino en Ecuador, el camino recorrido ha generado muchos cambios importantes. Pero el horizonte de la igualdad real, no solo legal, se percibe aún lejano. La historia de las mujeres en el país es una de conquistas: desde la penalización del femicidio en 2014, hasta las recientes sentencias de la Corte Constitucional sobre el aborto por violación."El mundo, desde su origen, no fue diseñado con la perspectiva de las mujeres ni con su participación. Ecuador no se quedó atrás", recuerda Fuentes, haciendo hincapié en que solo los últimos 100 años del Estado han contado con la presencia formal de la mujer.Hoy, la lucha se traslada a la protección de lo básico: la vida y la autonomía económica. La deuda del Estado ecuatoriano no es solo legislativa. Es de protección efectiva. Como concluye Noriega: "Lo que hay en este momento es una ausencia de un Estado que busque proteger la vida de las mujeres, no solo de la violencia criminal".

