Más de la mitad de los estadounidenses ve la moral de sus connacionales como mala, según sondeo

Más de la mitad de los estadounidenses ve la moral de sus connacionales como mala, según sondeo

El Pew Research Center solicitó a personas de 26 países alrededor del mundo que calificaran la ética y la moral de sus connacionales. Estados Unidos tuvo el... 07.03.2026

Específicamente, el 53% de los estadounidenses señaló que las personas en su país tienen valores y ética algo o muy malos. En contraste, las personas encuestadas en el resto del mundo señalaron que en sus países tienen valores morales algo o muy buenos. A pesar de lo anterior, el 47% de los estadounidenses señaló que la moral de sus conciudadanos es algo o muy buena. Sobre las divisiones políticas, en más de la mitad de los países encuestados, incluido Estados Unidos, los adultos que no apoyan al partido gobernante tienen más probabilidad de calificar a quienes sí simpatizan con él de moral o éticamente malos.El análisis se basa en encuestas realizadas a más de 30.000 adultos en 25 países entre enero y mayo de 2025. En cada país, se le pidió a los encuestados valorar la moralidad y ética de las personas en su país y que indicaran si varios comportamientos son moralmente aceptables, moralmente inaceptables o si no constituyen una cuestión moral. En el caso estadounidense, los resultados provienen del Panel de Tendencias Americanas del Centro.

