Irán se compromete no atacar a países vecinos con misiles y drones salvo en respuesta, declara el presidente

Respecto a la exigencia de rendición incondicional ante EEUU, el mandatario iraní comentó en una alocución a los connacionales citada por su oficina de prensa que "no son más que sueños que [los estadounidenses] tendrán que llevarse a la tumba".El 6 de marzo, el presidente de EEUU, Donald Trump, publicó en su plataforma de comunicación Truth Social que "no habrá acuerdo con Irán, salvo su rendición incondicional".Hace exactamente una semana, EEUU e Israel lanzaron una campaña de ataques coordinados contra Irán para acabar con su programa nuclear, reducir sus capacidades militares y allanar el camino a una sublevación popular que derroque a las autoridades.Irán está respondiendo a los ataques con represalias contra intereses estadounidenses e israelíes en todo Oriente Medio.

