Irán se compromete no atacar a países vecinos con misiles y drones salvo en respuesta, declara el presidente
El consejo que gobierna Irán con carácter interino en ausencia de un líder supremo ordenó cesar los ataques con misiles a países vecinos, a menos que sean en... 07.03.2026, Sputnik Mundo
defensa
irán
eeuu
masud pezeshkián
📰 escalada entre eeuu, israel e irán
🌍 oriente medio
🛡️ zonas de conflicto
Respecto a la exigencia de rendición incondicional ante EEUU, el mandatario iraní comentó en una alocución a los connacionales citada por su oficina de prensa que "no son más que sueños que [los estadounidenses] tendrán que llevarse a la tumba".El 6 de marzo, el presidente de EEUU, Donald Trump, publicó en su plataforma de comunicación Truth Social que "no habrá acuerdo con Irán, salvo su rendición incondicional".Hace exactamente una semana, EEUU e Israel lanzaron una campaña de ataques coordinados contra Irán para acabar con su programa nuclear, reducir sus capacidades militares y allanar el camino a una sublevación popular que derroque a las autoridades.Irán está respondiendo a los ataques con represalias contra intereses estadounidenses e israelíes en todo Oriente Medio.
irán, eeuu, masud pezeshkián, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, 🌍 oriente medio, 🛡️ zonas de conflicto
Irán se compromete no atacar a países vecinos con misiles y drones salvo en respuesta, declara el presidente
07:42 GMT 07.03.2026 (actualizado: 08:02 GMT 07.03.2026)
El consejo que gobierna Irán con carácter interino en ausencia de un líder supremo ordenó cesar los ataques con misiles a países vecinos, a menos que sean en respuesta a una agresión, afirmó el presidente Masud Pezeshkián.
"El Consejo Interino de Liderazgo dispuso ayer [el 6 de marzo] cesar los ataques y no lanzar misiles contra países vecinos a menos que ataquen primeros a Irán", declaró Pezeshkián, citado por la agencia de noticias Mizan.
Respecto a la exigencia de rendición incondicional ante EEUU, el mandatario iraní comentó en una alocución a los connacionales citada por su oficina de prensa que "no son más que sueños que [los estadounidenses] tendrán que llevarse a la tumba".
El 6 de marzo, el presidente de EEUU, Donald Trump
, publicó en su plataforma de comunicación Truth Social que "no habrá acuerdo con Irán, salvo su rendición incondicional"
.
Hace exactamente una semana, EEUU e Israel lanzaron una campaña de ataques
coordinados contra Irán para acabar con su programa nuclear, reducir sus capacidades militares y allanar el camino a una sublevación popular que derroque a las autoridades.
Irán está respondiendo a los ataques con represalias contra intereses estadounidenses e israelíes en todo Oriente Medio.
