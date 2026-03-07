Mundo
URGENTE: Irán se compromete no atacar a países vecinos con misiles y drones salvo en respuesta - el presidente iraní
China impulsa reforma para fortalecer el financiamiento de sus sector tecnológico
Autoridades chinas anunciaron un conjunto de medidas destinadas para reforzar su sector tecnológico, con iniciativas que buscan crear un entorno de... 07.03.2026
Durante una conferencia de prensa en Pekín, funcionarios presentaron planes para profundizar las reformas del mercado bursátil ChiNext, una plataforma enfocada en empresas emergentes y de innovación.El presidente de la Comisión Reguladora de Valores de China, Wu Qing, explicó que las reformas buscan facilitar que las empresas tecnológicas accedan a financiamiento y puede refinanciarse con mayor rapidez."La innovación tecnológica requiere una gran inversión, ciclos largos y conlleva riesgos significativos", afirmó Wu Qing.Entre las medidas previstas se encuentra ampliar los estándares de cotización en ChiNext para hacerlos más inclusivos y permitir el acceso de empresas de industrias emergentes, compañías con nuevos modelos de negocio y firmas innovadoras del sector de consumo y servicios modernos.Las autoridades también planean extender a ChiNext algunas reformas aplicadas en el Star Market, incluido un mecanismo de revisión previa a las ofertas públicas iniciales para compañías innovadoras, especialmente aquellas que desarrollan tecnologías estratégicas.
China impulsa reforma para fortalecer el financiamiento de sus sector tecnológico

Autoridades chinas anunciaron un conjunto de medidas destinadas para reforzar su sector tecnológico, con iniciativas que buscan crear un entorno de financiamiento más flexible y ampliar la demanda de productos de alta tecnología.
Durante una conferencia de prensa en Pekín, funcionarios presentaron planes para profundizar las reformas del mercado bursátil ChiNext, una plataforma enfocada en empresas emergentes y de innovación.
El presidente de la Comisión Reguladora de Valores de China, Wu Qing, explicó que las reformas buscan facilitar que las empresas tecnológicas accedan a financiamiento y puede refinanciarse con mayor rapidez.
"La innovación tecnológica requiere una gran inversión, ciclos largos y conlleva riesgos significativos", afirmó Wu Qing.
"Esperamos que todos los participantes del mercado muestren mayor comprensión y tolerancia, y trabajen juntos para crear un entorno que fomente la innovación, recompense el éxito y tolere el fracaso", agregó.
Entre las medidas previstas se encuentra ampliar los estándares de cotización en ChiNext para hacerlos más inclusivos y permitir el acceso de empresas de industrias emergentes, compañías con nuevos modelos de negocio y firmas innovadoras del sector de consumo y servicios modernos.
Las autoridades también planean extender a ChiNext algunas reformas aplicadas en el Star Market, incluido un mecanismo de revisión previa a las ofertas públicas iniciales para compañías innovadoras, especialmente aquellas que desarrollan tecnologías estratégicas.
