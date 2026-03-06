https://noticiaslatam.lat/20260306/la-expulsion-del-personal-diplomatico-cubano-de-ecuador-evidencia-un-caracter-servil-a-eeuu-dice-1172165194.html

La expulsión del personal diplomático cubano de Ecuador evidencia un "carácter servil" a EEUU, dice experto

El Gobierno de Ecuador, presidido por Daniel Noboa, declaró como persona "non grata" al embajador de Cuba en Quito, Basilio Antonio Gutiérrez García, y a todos...

La medida anunciada por Quito incluye la salida del país de la delegación de la mayor de las Antillas en un plazo de 48 horas y responde al artículo 9 de la Convención de Viena, referido a las relaciones diplomáticas, que confiere al territorio receptor la prerrogativa de considerar a cualquier miembro del personal diplomático como no grato.Tras lo anunciado por Quito, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó en los términos más enérgicos la decisión, calificada por la Cancillería cubana como arbitraria e injustificada, así como un acto inamistoso y sin precedentes, que daña de manera significativa las históricas relaciones de amistad y cooperación entre ambos territorios."Una vergüenza"Para el profesor titular Luis René Fernández Tabío esta decisión "es un acto totalmente injustificado, que solo se explica por el carácter servil y lacayo al imperialismo, y por las tendencias intervencionistas de la actual Administración estadounidense; diría que Noboa está haciendo todos los méritos para complacer a Washington".En declaraciones a Sputnik, el académico refirió que el mandatario de la nación suramericana actúa como "un agente del neocolonialismo", en la defensa de las expresiones más brutales de la Doctrina Monroe y de la actual Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU, donde América Latina es percibida como un área de subordinación exclusiva.Según el estudioso del Centro de Investigaciones de la Economía Internacional de la Universidad de La Habana, "desde la perspectiva latinoamericanista, esa posición entreguista representa una vergüenza, llamando a la presencia militar estadounidense y restableciendo bases militares rechazadas por su pueblo".Sumado a ello, la Casa Blanca reunirá el 7 de marzo a mandatarios de 12 países del área en la denominada cumbre Escudo de las Américas, con el propósito de consolidar un bloque regional afín a Estados Unidos y limitar la influencia de otras potencias en los recursos y mercados estratégicos, así como, de acuerdo con lo anunciado, promover libertad, seguridad y prosperidad.¿Fin de las relaciones entre Quito y La Habana?En opinión de Fernández Tabío, la ausencia de las misiones diplomáticas en los respectivos países daña los vínculos entre los pueblos, así como toda la colaboración e intercambios en diversidad de sectores.A su juicio, permanecerán los sentimientos de solidaridad y amistad con La Habana, "entre las personas decentes y de buena voluntad", igualmente, "las tendencias antimperialistas, de soberanía e independencia de nuestros pueblos darán cuenta, más temprano que tarde, de estos Gobiernos reaccionarios, conservadores y traidores de los ideales de los próceres latinoamericanos".Por su parte, el escritor ecuatoriano Orlando Pérez, exdirector del diario El Telégrafo, indicó a este medio que en la práctica, la actual decisión "constituye un suspenso o congelamiento en las relaciones, porque tampoco han aceptado, desde hace seis meses, la presencia de una nueva embajadora que ya estaba designada desde La Habana".El también secretario de Comunicación de la Asamblea Constituyente en 2007 y 2008, así como viceministro de Pueblos, Organizaciones Sociales y Participación Ciudadana en el Gobierno de Rafael Correa aseguró que, si bien compete a cada Estado la potestad de declarar personas "non grata", "eso normalmente se debe justificar y en este caso no ha ocurrido".No obstante, "Ecuador y Cuba, indistintamente de la ideología de los Gobiernos, han sostenido muchas décadas de vínculos cordiales y de mutua colaboración, aunque con esta decisión se truncan varios procesos de cooperación y comerciales que ya estaban en su nivel más bajo por decisión de Noboa y antes de Lasso".Alineamiento con WashingtonPor su parte, el concejal y analista político ecuatoriano Iván Abril indicó a Sputnik que esta es una decisión absurda, sin ningún tipo de basamento racional o argumentos, se trata de la "simple expulsión de los diplomáticos cubanos y el cierre de las embajadas, es únicamente mostrarle a Donald Trump el alineamiento de Noboa con su política".Asimismo, "pretende quedar bien con el Gobierno de Estados Unidos, de cara a la reunión que acontecerá del 6 al 8 de marzo en ese país, a la cual están invitados Noboa, Milei, y otros neoliberales y de extrema derecha, mientras el actual mandatario esté en el poder, no va a ser posible recuperar las relaciones políticas y diplomáticas con La Habana".Agregó que esa medida complejiza la situación de los cubanos residentes en el país suramericano, respecto a los trámites migratorios, unido a la disminución de los vuelos hacia Cuba como consecuencia de la crisis de combustible y la intensificación de las sanciones estadounidenses, "van a tener dificultades para ver a sus familiares".De igual manera, añadió que ya se están organizando gente y recursos para sumarse a la flotilla solidaria internacional con la mayor de las Antillas, frente al bloqueo económico, comercial y financiero de EEUU contra la isla, y el recrudecimiento de esas medidas con la prohibición a terceros países de la venta de combustible.

2026

