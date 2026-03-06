https://noticiaslatam.lat/20260306/hadid-110-el-innovador-dron-kamikaze-de-ataque-a-la-defensa-de-iran-al-detalle-1172155166.html
Hadid-110, el innovador dron kamikaze de ataque a la defensa de Irán, al detalle
Hadid-110, el innovador dron kamikaze de ataque a la defensa de Irán, al detalle
Esta avanzada aeronave no tripulada da una contundente respuesta asimétrica en medio de la escalada que sacude a Oriente Medio. Diseñado para reducir su... 06.03.2026, Sputnik Mundo
Sputnik da a conocer las características técnicas de esta nueva arma del país persa.
Hadid-110, el innovador dron kamikaze de ataque a la defensa de Irán, al detalle
Esta avanzada aeronave no tripulada da una contundente respuesta asimétrica en medio de la escalada que sacude a Oriente Medio. Diseñado para reducir su visibilidad frente a los sistemas de detección e interceptación, el dron combina velocidad y gran capacidad ofensiva, reforzando el potencial militar de las Fuerzas Armadas de Irán.
Sputnik da a conocer las características técnicas de esta nueva arma del país persa.