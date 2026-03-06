Mundo
Hadid-110, el innovador dron kamikaze de ataque a la defensa de Irán, al detalle
Hadid-110, el innovador dron kamikaze de ataque a la defensa de Irán, al detalle
Esta avanzada aeronave no tripulada da una contundente respuesta asimétrica en medio de la escalada que sacude a Oriente Medio. Diseñado para reducir su... 06.03.2026, Sputnik Mundo
multimedia
irán
fuerzas armadas de irán
🌍 oriente medio
📰 escalada entre eeuu, israel e irán
dron de ataque
🛡️ infografías militares
📊 infografía
Sputnik da a conocer las características técnicas de esta nueva arma del país persa.
irán
irán, fuerzas armadas de irán, 🌍 oriente medio, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, dron de ataque, 🛡️ infografías militares, 📊 infografía
Hadid-110, el innovador dron kamikaze de ataque a la defensa de Irán, al detalle

12:53 GMT 06.03.2026
Esta avanzada aeronave no tripulada da una contundente respuesta asimétrica en medio de la escalada que sacude a Oriente Medio. Diseñado para reducir su visibilidad frente a los sistemas de detección e interceptación, el dron combina velocidad y gran capacidad ofensiva, reforzando el potencial militar de las Fuerzas Armadas de Irán.
Sputnik da a conocer las características técnicas de esta nueva arma del país persa.
