Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260305/mexico-es-el-segundo-pais-con-menor-proporcion-de-deuda-a-tasa-fija-de-la-ocde-1172112864.html
México es el segundo país con menor proporción de deuda a tasa fija de la OCDE
México es el segundo país con menor proporción de deuda a tasa fija de la OCDE
Sputnik Mundo
Así se desprende del más reciente Informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre deuda pública, en donde la economía mexicana... 05.03.2026, Sputnik Mundo
2026-03-05T11:22+0000
2026-03-05T11:22+0000
américa latina
organización para la cooperación y el desarrollo económico (ocde)
méxico
deuda
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/0d/1160443503_0:268:3162:2047_1920x0_80_0_0_da1c4aff439fe41a89f82f311d15541c.jpg
El documento detalla que, mientras la mayoría de las economías desarrolladas mantienen el grueso de su deuda en instrumentos con intereses invariables para garantizar estabilidad, México forma parte de un reducido grupo de siete naciones donde menos del 70% del saldo total está bajo este esquema. Esta composición implica que una parte significativa de los compromisos financieros del país está sujeta a tasas variables o vinculada a indicadores inflacionarios, lo que requiere una gestión fiscal más activa ante la volatilidad global.La OCDE señala que esta particularidad en la estructura de la deuda mexicana responde, en parte, a la estrategia de financiamiento que busca atraer inversionistas mediante instrumentos indexados o de corto plazo. No obstante, el organismo advierte que mantener una proporción elevada de deuda a tasa variable puede incrementar el costo del servicio de la deuda si las condiciones monetarias se endurecen o si las presiones inflacionarias persisten por encima de las metas establecidas por el Banco Central.El organismo internacional instó además a las autoridades financieras mexicanas a continuar con la consolidación fiscal gradual para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. En ese sentido, la OCDE reconoció la "estabilidad macroeconómica" del país latinoamericano y la resiliencia de su sistema financiero frente a un entorno internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y las barreras comerciales.
https://noticiaslatam.lat/20260222/mexico-extiende-el-plazo-de-su-deuda-publica-por-mas-de-6-anos-1171648611.html
https://noticiaslatam.lat/20260225/1171758691.html
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/0d/1160443503_331:266:2705:2047_1920x0_80_0_0_aef023695a02c44700dd6ed5b0b49f7f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
organización para la cooperación y el desarrollo económico (ocde), méxico, deuda
organización para la cooperación y el desarrollo económico (ocde), méxico, deuda

México es el segundo país con menor proporción de deuda a tasa fija de la OCDE

11:22 GMT 05.03.2026
© AP Photo / Gregory BullEl Gobierno mexicano presentó el Plan México, con el que busca incentivar y mejorar las inversiones en el país.
El Gobierno mexicano presentó el Plan México, con el que busca incentivar y mejorar las inversiones en el país. - Sputnik Mundo, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Gregory Bull
Síguenos en
Así se desprende del más reciente Informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre deuda pública, en donde la economía mexicana solo está por detrás de Islandia en cuanto a la exposición de sus obligaciones a las fluctuaciones de los mercados financieros y las variaciones en las tasas de interés.
El documento detalla que, mientras la mayoría de las economías desarrolladas mantienen el grueso de su deuda en instrumentos con intereses invariables para garantizar estabilidad, México forma parte de un reducido grupo de siete naciones donde menos del 70% del saldo total está bajo este esquema.

Esta composición implica que una parte significativa de los compromisos financieros del país está sujeta a tasas variables o vinculada a indicadores inflacionarios, lo que requiere una gestión fiscal más activa ante la volatilidad global.
Pesos mexicanos y dólares estadounidenses - Sputnik Mundo, 1920, 22.02.2026
América Latina
México extiende el plazo de su deuda pública por más de 6 años
22 de febrero, 10:41 GMT
La OCDE señala que esta particularidad en la estructura de la deuda mexicana responde, en parte, a la estrategia de financiamiento que busca atraer inversionistas mediante instrumentos indexados o de corto plazo.

No obstante, el organismo advierte que mantener una proporción elevada de deuda a tasa variable puede incrementar el costo del servicio de la deuda si las condiciones monetarias se endurecen o si las presiones inflacionarias persisten por encima de las metas establecidas por el Banco Central.
La inflación en México llega a un 3,92% en la primera quincena de febrero - Sputnik Mundo, 1920, 25.02.2026
La inflación en México llega a un 3,92% en la primera quincena de febrero
25 de febrero, 02:45 GMT
El organismo internacional instó además a las autoridades financieras mexicanas a continuar con la consolidación fiscal gradual para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.
En ese sentido, la OCDE reconoció la "estabilidad macroeconómica" del país latinoamericano y la resiliencia de su sistema financiero frente a un entorno internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y las barreras comerciales.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
El nuevo líder supremo de Irán podría ser elegido después del 6 de marzo, según medio - Sputnik MundoIrán resiste la embestida de EEUU e Israel: el sexto día del conflicto, minuto a minuto13:11 GMT
Recientes primeroAntiguos primero
loader
EN VIVO
Заголовок открываемого материала
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала