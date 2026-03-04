https://noticiaslatam.lat/20260304/paises-que-mas-dependen-del-estrecho-de-ormuz-para-los-suministros-del-crudo-1172093658.html
Países que más dependen del estrecho de Ormuz para los suministros del crudo
Países que más dependen del estrecho de Ormuz para los suministros del crudo
El bloqueo del tránsito por el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán, como resultado de la escalada del conflicto en Oriente...
El 2 de marzo, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) amenazó con "quemar" cualquier petrolero que intentara atravesar el estrecho de Ormuz. Al día siguiente, la Armada iraní afirmó tener el control total de la zona y que más de 10 petroleros que intentaron atravesarlo habían sido alcanzados por misiles y drones.Sputnik te ofrece una representación gráfica de la importancia vital que tiene este paso para algunos países.
El bloqueo del tránsito por el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán, como resultado de la escalada del conflicto en Oriente Medio, afecta a todo el mundo, pero algunos países son más vulnerables ante este cierre que otros.
El 2 de marzo, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) amenazó con "quemar" cualquier petrolero que intentara atravesar el estrecho de Ormuz. Al día siguiente, la Armada iraní afirmó tener el control total de la zona y que más de 10 petroleros que intentaron atravesarlo habían sido alcanzados por misiles y drones.
Sputnik te ofrece una representación gráfica de la importancia vital que tiene este paso para algunos países.