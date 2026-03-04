https://noticiaslatam.lat/20260304/paises-que-mas-dependen-del-estrecho-de-ormuz-para-los-suministros-del-crudo-1172093658.html

Países que más dependen del estrecho de Ormuz para los suministros del crudo

Países que más dependen del estrecho de Ormuz para los suministros del crudo

Sputnik Mundo

El bloqueo del tránsito por el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán, como resultado de la escalada del conflicto en Oriente... 04.03.2026, Sputnik Mundo

2026-03-04T14:02+0000

2026-03-04T14:02+0000

2026-03-04T14:02+0000

multimedia

irán

🛡️ zonas de conflicto

📈 mercados y finanzas

📊 infografía

📊 infografías económicas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/04/1172097739_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c881cc6c00a3a0627ffc0834e82107b5.png

El 2 de marzo, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) amenazó con "quemar" cualquier petrolero que intentara atravesar el estrecho de Ormuz. Al día siguiente, la Armada iraní afirmó tener el control total de la zona y que más de 10 petroleros que intentaron atravesarlo habían sido alcanzados por misiles y drones.Sputnik te ofrece una representación gráfica de la importancia vital que tiene este paso para algunos países.

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

irán, 🛡️ zonas de conflicto, 📈 mercados y finanzas, 📊 infografía, 📊 infografías económicas, инфографика