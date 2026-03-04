https://noticiaslatam.lat/20260304/los-paises-del-golfo-persico-podrian-quedarse-sin-defensas-antiaereas-en-una-semana-refieren-1172068367.html

Los países del golfo Pérsico podrían quedarse sin defensas antiaéreas en una semana, refieren expertos

Los países del golfo Pérsico podrían quedarse sin defensas antiaéreas en una semana, refieren expertos

Sputnik Mundo

Según el diario británico 'The Telegraph', las naciones de esa región podrían agotar sus interceptores en cuestión de días si Irán mantiene la intensidad de... 04.03.2026, Sputnik Mundo

2026-03-04T10:35+0000

2026-03-04T10:35+0000

2026-03-04T10:35+0000

internacional

seguridad

donald trump

kuwait

bahréin

irán

📰 escalada entre eeuu, israel e irán

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/04/1161886645_0:115:2847:1716_1920x0_80_0_0_a49e0cf7a6ede91694e4c03fe6894ab3.jpg

Aunque una parte significativa de los proyectiles ha sido interceptada, las naciones del Golfo han tenido que recurrir de manera intensiva a sistemas de defensa aérea de fabricación estadounidense para proteger sus ciudades e infraestructuras estratégicas. Esta situación ha generado una fuerte presión sobre las reservas de municiones de países como Catar, Kuwait y Baréin.Fabian Hoffmann, experto en misiles de la Universidad de Oslo, señaló al medio que la intensidad en el uso de interceptores observada en los últimos días no puede sostenerse más allá de una semana, e incluso podría provocar escasez en apenas unos días si la ofensiva iraní mantiene su ritmo actual.Los Emiratos Árabes Unidos informaron que, en tres días, recibieron 174 misiles balísticos, ocho misiles de crucero y 689 drones, aunque ninguno de los misiles logró impactar en su territorio y solo 44 drones alcanzaron objetivos. Baréin reportó al menos 70 misiles balísticos, mientras que instalaciones clave en Kuwait y Catar también fueron atacadas con drones.Los sistemas Patriot y THAAD han sido fundamentales para interceptar las amenazas aéreas, pero cada misil balístico puede requerir dos o tres interceptores para ser neutralizado. Además, estos sistemas también están siendo utilizados para derribar drones Shahed, considerablemente más baratos y numerosos.Se estima que Irán posee más de 2.000 misiles con capacidad para alcanzar los estados del Golfo, pese a los esfuerzos de Estados Unidos e Israel por destruir sus lanzadores. La magnitud del conflicto también ha generado interrogantes sobre las propias reservas de municiones de Estados Unidos. El presidente Donald Trump aseguró que su país cuenta con un suministro amplio de armamento, aunque reconoció que aún hay áreas donde se busca reforzar las capacidades.

https://noticiaslatam.lat/20260303/1172068108.html

kuwait

bahréin

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, donald trump, kuwait, bahréin, irán, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán