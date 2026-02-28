https://noticiaslatam.lat/20260228/la-solidaridad-de-venezuela-con-cuba-se-activa-ante-el-bloqueo-de-washington--video-1171882592.html

La solidaridad de Venezuela con Cuba se activa ante el bloqueo de Washington | Video

La solidaridad de Venezuela con Cuba se activa ante el bloqueo de Washington | Video

Sputnik Mundo

En un contexto donde la Administración de Washington redobla su ofensiva contra los Gobiernos de Cuba y Venezuela, la solidaridad entre los pueblos hermanos no... 28.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-28T03:32+0000

2026-02-28T03:32+0000

2026-02-28T03:32+0000

américa latina

hugo chávez

josé martí

cuba

venezuela

washington

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/1c/1171882359_0:113:1280:833_1920x0_80_0_0_8b84a61f5f7d327d3a2e1362c0f63ebd.jpg

Así lo demuestra el lanzamiento de una campaña nacional de acopio y apoyo a la isla caribeña, una iniciativa que surge desde las bases del movimiento popular venezolano para contrarrestar los efectos del bloqueo estadounidense.Ana Maldonado e Inés Luigi, miembros del Movimiento de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba, detallaron para Sputnik los objetivos y el espíritu de esta cruzada que busca llevar alivio concreto al pueblo cubano, actualmente golpeado por una severa crisis energética. La campaña, lanzada oficialmente esta semana en la Casa de Martí en Caracas, se estructura en tres fases esenciales para garantizar una ayuda efectiva.Una respuesta urgenteAna Maldonado explicó que la iniciativa no es un evento aislado, sino la confluencia de diversos sectores. "Esta campaña nacional de solidaridad con Cuba surge de diferentes articulaciones de organización desde la solidaridad del Movimiento Popular Provincial, el Consejo Articulador de Movimientos Sociales del Instituto Simón Bolívar, el Movimiento de Amistad y Solidaridad con Cuba-Venezuela y el Capítulo Venezolano de Alba Movimiento, también la Plataforma Internacional de Solidaridad con Palestina", detalló.La activista señaló el origen del problema que enfrenta la isla. "La situación de crisis energética que tiene nuestra hermana República de Cuba no es por un huracán, no es por una crisis climática, es por una nueva medida que penaliza, castiga, impone aranceles a quienes le vendan petróleo a Cuba", denunció, refiriéndose a las recientes acciones de Washington para endurecer el cerco contra La Habana.Las tres fases de la solidaridadLa campaña "Amor con Amor se Paga" tiene un cronograma y objetivos claros. La primera fase, ya en marcha, se centra en el acopio de diez medicamentos prioritarios, identificados por los propios hermanos cubanos como los más necesarios, entre ellos el diclofenaco, dipirona, paracetamol y omeprazol, entre otros.El centro de acopio principal, en el centro de la ciudad de Caracas, es la propia Casa de Martí, pero la convocatoria es nacional. "Pueden ser acopiados en sus territorios, en sus comunidades naturales, de trabajo político, de trabajo en base, y de la misma manera con actividades políticas, traerlos acá para centralizar", indicó, precisando que estados como Carabobo y Portuguesa ya están organizando sus propias dinámicas de recolección.La segunda fase de la campaña abordará la raíz del problema energético mediante la recaudación de fondos para la compra de paneles solares. Maldonado explicó que se inspiran en la consigna de redes internacionales como Cuba Solidarity Network: "[Se] puede bloquear el combustible de petróleo, pero el sol no".Para esta etapa, se habilitarán cuentas bancarias y se fomentará la creatividad popular. Finalmente, una tercera fase estará dedicada al acopio de alimentos no perecederos, los cuales se darán a conocer próximamente.Estos serán enviados junto a la delegación venezolana que participará en la flotilla internacional con destino a Cuba, programada para llegar el 21 de marzo. "Venezuela va a estar participando en la flotilla con un grupo de brigadistas, compañeros de la solidaridad y fundamentalmente con ese apoyo amoroso, solidario que todo el pueblo venezolano va a estar brindando", confirmó la activista.El legado de Chávez y la deuda histórica con CubaInés Luigi, por su parte, profundizó en el significado profundo del nombre de la campaña, que rescata una máxima del comandante Hugo Chávez, quien a su vez solía citar a José Martí: "Amor con amor se paga"."Imagínate cuando llega Chávez al poder, lo primero que hizo fue crear Barrio Adentro. ¿Y qué es Barrio Adentro? Barrio Adentro para mí y para todos los venezolanos es la madre de todas las misiones. Porque de ahí surgieron las demás misiones", relató.Luigi recordó cómo los médicos cubanos no solo atendían en las comunidades más apartadas, sino que, al realizar los estudios censales, detectaban necesidades que dieron origen a otras misiones sociales."Allí se encontraban personas discapacitadas, personas que no veían, que no sabían leer y escribir, y fue allí que surgieron las nuevas misiones. La segunda misión que nace después de Barrio Adentro fue la Gran Misión Robinson. Y en menos de un año Venezuela fue declarada libre de analfabetismo", subrayó.La activista también trajo a colación un hecho que, a su juicio, sella para siempre la hermandad entre ambas naciones. "El 3 de enero sufrimos un inmenso dolor. Primero, con lo que aconteció que por primera vez en la historia de Venezuela se dio esto. Hace 200 años atrás nunca se había visto nada aquí en Venezuela como esto que se dio", dijo en alusión al ataque sufrido en la fecha."Nuestro mensaje es de seguir inspirándonos en la ejemplaridad, en la soberanía y en la dignidad de Cuba. No es posible que no actuemos frente a esta situación de máxima presión que está sobre todo castigando al pueblo cubano, que es un pueblo digno, que es un pueblo que nos ha brindado su solidaridad siempre", sentenció Maldonado.Para quienes deseen sumarse, Maldonado explicó que la información sobre los puntos de acopio y las actividades se estará difundiendo a través de las redes sociales y las estructuras de base de los movimientos convocantes, en especial en el canal de Telegram, un centro de difusión para todas las iniciativas a lo largo del territorio nacional. La solidaridad, coinciden, es el arma más poderosa contra el bloqueo.

https://noticiaslatam.lat/20260228/muchos-medios-corporativos-construyen-un-relato-para-justificar-la-agresion-contra-cuba-dicen-1171870769.html

https://noticiaslatam.lat/20260227/1171862656.html

cuba

venezuela

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

hugo chávez, josé martí, cuba, venezuela, washington, política