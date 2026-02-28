https://noticiaslatam.lat/20260228/habra-mineria-en-el-parque-nacional-galapagos-con-la-nueva-ley-energetica-de-ecuador-1171871027.html

¿Habrá minería en el Parque Nacional Galápagos con la nueva ley energética de Ecuador?

Frente a estas preocupaciones, la cartera emitió un comunicado en el que ratificó que no se permite ningún tipo de minería dentro del Parque Nacional Galápagos. El pronunciamiento subraya que la ley no abre la puerta a proyectos mineros industriales en el área protegida y que el Parque Nacional Galápagos mantiene intacta su condición de zona de conservación.El comunicado detalla que únicamente fuera de los límites del parque, en zonas específicas denominadas Zonas de Aprovechamiento Sustentable, podrán autorizarse permisos de libre aprovechamiento de áridos y pétreos, como arena, grava y piedra.Según el Ministerio, estos permisos estarán destinados exclusivamente a obra pública —como infraestructura vial o municipal— y requerirán autorizaciones previas e informes ambientales, por lo que no se trata de minería comercial para exportación ni de explotación masiva.La institución precisó que estos alcances deberán quedar establecidos de manera explícita en el Reglamento a la Ley, que actualmente se encuentra en elaboración. Asimismo, la cartera de Estado afirmó que la normativa no amplía competencias más allá de lo dispuesto en la Constitución y en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y que su objetivo es ordenar una actividad ya contemplada en el marco legal y combatir la extracción ilegal.El Ministerio concluyó que no se permitirá minería dentro de los límites del Parque Nacional Galápagos y que cualquier actividad relacionada con materiales de construcción estará sujeta a controles estrictos y restringida a zonas fuera del área protegida.

