Reforma electoral en México: ¿quiénes son los ganadores y los perdedores con la propuesta de Sheinbaum?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó la reforma político-electoral que enviará próximamente al Congreso mexicano y en la cual hay cambios en torno a las listas de legisladores plurinominales. Expertos analizan para Sputnik los cambios más relevantes propuestos por el Ejecutivo.
"Hay una cosa particular: todos tienen que ir a territorio a conseguir el voto. Todos y todas. Nadie puede quedarse en su casa tranquilo esperando a ser el número uno en la lista pluri", sentenció la mandataria mexicana este 25 de febrero al presentar los puntos más relevantes de la reforma que enviará en los próximos días Congreso nacional para su discusión y aprobación.
Entre los cambios más relevantes está el tema de los legisladores plurinominales —que obtienen una curul en el Poder Legislativo sin haber recibido el voto popular y con base en los resultados electorales—, así como una importante reducción para los partidos, el Instituto Electoral Nacional (INE) y el resto de los órganos electorales locales.
La Cámara de Diputados seguirá teniendo 500 integrantes. De ellos: 300 electos por distrito electoral, es decir, el que obtenga más votos en las urnas, mientras que 200 diputaciones serán de representación proporcional.
El cambio consiste en que, de los 200, 97 serán candidatos que no resultaron ganadores, pero obtuvieron los mejores resultados de su partido; 95 serán de votación directa por circunscripción y por partido político, eligiendo siempre un hombre y una mujer. Ocho serán de mexicanos residentes en el extranjero.
En la Cámara alta sí se eliminan los plurinominales, por lo que pasaría de haber 128 a 96 senadurías: 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría.
¿Quién gana y quién pierde con los cambios propuestos?
El doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Hugo Garciamarín, señaló que "los que pierden son los aliados del poder".
Morena, el partido oficialista, no llegó por sí solo a ser mayoría en el Congreso, lo que le allana el camino para aprobar las reformas promovidas, sino que esta representación la logró gracias a las alianzas tejidas con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
"Si tú le quitas esto (los plurinominales) al PT y al Partido Verde, muy probablemente se queden sin senadores (...). Y de igual forma le pasaría a los opositores, piensa en Movimiento Ciudadano, por ejemplo. Sería generar una cámara de facto totalmente a favor de un partido, un partido mayoritario", señaló.
En el caso de la Cámara de Diputados y el cambió en la fórmula para los plurinominales, dijo, es una de las pocas concesiones que hizo Morena a sus propios aliados.
"Es una reforma, en esos términos, que más que tratar de mejorar la fórmula de representación [busca] robustecer y darle legalidad a un partido de tendencia hegemónica, porque no llega a ser hegemónico aún, y un montón de partidos chiquititos, tanto opositores como de la coalición gobernante", destacó.
Para Gustavo López Montiel, doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research y profesor en el Tecnológico de Monterrey, la reforma político-electoral propuesta por la presidenta busca "lanzar un puente" para los otros partidos de la oposición.
El analista recordó que en la mayoría de las circunscripciones, es el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) quienes quedan en segundo lugar, por lo que la fórmula planteada para las diputaciones les beneficiaría más que a los aliados de Morena.
"A quien me parece que no le conviene esta fórmula es el PT. Y creo que de alguna manera es una presión para que, si la presidenta no logra la alianza con los dos partidos, porque la forma en la que lo presentó me parece que este plantea un desacuerdo real con ellos y me parece que está lanzando un puente de negociación con otros partidos", abundó.
¿Una versión adelgazada?
El doctor en Ciencias Sociales y académico de la Universidad Iberoamericana, Enrique Gutiérrez Márquez, recordó que la reforma político-electoral es un pendiente que acarrea Morena desde el sexenio pasado de Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, señaló que es una versión "híper light" de lo que en un inicio se proponía.
Al respecto, indicó que la idea inicial del partido en el poder era la desaparición total de los plurinominales y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), algo que no se plantea en documento presentado por la presidenta.
"Creo que ahí mismo, adentro de Morena, ha habido como una suerte de reorientación del propio discurso para ir rearticulando y yo te diría que no es lo que se esperaba, es una reforma híper light", consideró.
Gutiérrez Márquez señaló que México ha tenido varias reformas político-electorales, siendo una de las más sustanciosas la de 2014; sin embargo, dijo, la planteada en la actualidad por la actual Administración morenista no contiene cambios profundos.
"El tema más complejo técnicamente es el asunto de la fiscalización, pero es una discusión mucho más política de cómo le quitas espacio a las dirigencias de los partidos y demás (...). La reforma no toca ni a los consejeros electorales (...). No es esta gran reforma que planteaba reestructurar el sistema electoral mexicano y darle la vuelta a la representación y yo diría que es reforma hasta acotada", finalizó.
