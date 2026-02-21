El cierre de Gobierno golpeó al PIB de EEUU en 2025

https://noticiaslatam.lat/20260221/cierre-de-gobierno-golpeo-al-pib-de-eeuu-en-2025-1171623018.html

La economía de Estados Unidos perdió impulso en el último trimestre de 2025 al crecer por debajo de lo previsto, afectada por el cierre parcial del Gobierno federal, un menor dinamismo del consumo y un desempeño débil del comercio exterior.De acuerdo con la estimación inicial publicada por la BEA, el producto interno bruto (PIB) ajustado por inflación, avanzó a una tasa anualizada de 1,4% en el cuarto trimestre, tras haber registrado un crecimiento de 4,4% en el periodo previo.En términos anuales, la economía estadounidense se expandió 2,2% en 2025, según la organización, un resultado que refleja una desaceleración hacia el cierre del año, luego de un repunte posterior a la contracción registrada en el primer trimestre.Los datos trimestrales quedaron por debajo de los pronósticos de economistas consultados por Bloomberg, en un contexto en el que el Gobierno permaneció parcialmente cerrado durante casi la mitad del trimestre. La BEA estimó que la reducción de servicios federales restó alrededor de un punto porcentual al PIB, aunque el impacto total no pudo cuantificarse con precisión.Menos de una hora antes de la publicación del informe, el presidente Donald Trump escribió en redes sociales que el cierre costaría "al menos dos puntos del PIB". Bloomberg Economics calculó que el shutdown redujo la actividad en aproximadamente 100.000 millones de dólares.El gasto del Gobierno federal —excluyendo al Departamento de Defensa— cayó 24,1% en el cuarto trimestre, el mayor descenso desde 2020, mientras que cientos de miles de empleados públicos dejaron de recibir pagos y se interrumpieron diversos desembolsos en programas sociales.Por su parte, el consumo, que representa la mayor parte de la actividad económica estadounidense, se desaceleró a una tasa de 2,4%, frente a 3,5% en el trimestre anterior, debido principalmente a una menor demanda de bienes duraderos como automóviles. Las exportaciones netas también pesaron sobre el crecimiento, en medio de un aumento del déficit comercial en diciembre.No obstante, la inversión empresarial creció 3,7%, impulsada por el gasto en equipos de procesamiento de información, vinculado al auge de la inteligencia artificial. Además, la BEA reportó que el índice de precios del gasto en consumo personal subyacente —la medida de inflación preferida por la Reserva Federal— aumentó 0,4% en diciembre de 2025, su mayor alza en casi un año, en un entorno donde se anticipan fuertes inversiones tecnológicas para 2026.

