Recién asumido y ya enfrenta cargos judiciales, ¿qué le espera al presidente interino de Perú?
Recién asumido y ya enfrenta cargos judiciales, ¿qué le espera al presidente interino de Perú?

26.02.2026
José María Balcazar, sucesor de José Jerí, apenas asumido su mandato, enfrenta una acusación por corrupción cuyo juicio comenzará en junio de este año
Darío Orellana
Recién asumido y ya enfrenta cargos judiciales, ¿qué le espera al presidente interino de Perú?
Recién asumido y ya enfrenta cargos judiciales, ¿qué le espera al presidente interino de Perú?
Recién asumido y ya enfrenta cargos judiciales, ¿qué le espera al presidente interino de Perú?
José María Balcazar, sucesor de José Jerí, apenas asumido su mandato, enfrenta una acusación por corrupción cuyo juicio comenzará en junio de este año y su asistencia será obligatoria. La situación descrita puede dificultar su continuidad en el cargo hasta el cambio de mando.
Ven y vuela con nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para enterarte más en profundidad acerca de:
00:19
Introducción del programa
02:35
Buscando el desarrollo nacional en Chile, encontraron sanciones
11:14
La triste y nula soberanía chilena de la administración entrante
18:25
Perú se hunde cada vez más en su crisis política
24:35
Un inicio de mandato interino con doble presión