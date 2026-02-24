https://noticiaslatam.lat/20260224/partidos-politicos-en-mexico-reciben-mas-de-4300-millones-de-dolares-para-sus-actividades-1171715910.html

Partidos políticos en México reciben más de 4.300 millones de dólares para sus actividades

Partidos políticos en México reciben más de 4.300 millones de dólares para sus actividades

24.02.2026

Desde 2015, cuando se realizaron elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados (Cámara Baja), los partidos políticos nacionales han recibido más de 75.337 millones (cerca de 4.300 millones de dólares) por concepto de financiamiento público.El monto acumulado en este período equivale a la construcción de casi 31 hospitales como el General Regional 25 del IMSS, inaugurado el mes pasado tras su reconstrucción total, con una inversión de 2.435 millones de pesos (más de 140 millones de dólares).Durante la apertura de ese hospital se detalló que cuenta con 35 especialidades médicas, 376 camas y equipamiento de última generación, infraestructura que sirve como parámetro para dimensionar el gasto destinado a las prerrogativas partidistas.En el contexto de la iniciativa de reforma electoral que se prevé sea presentada en los próximos días, una de las propuestas más discutidas en los foros organizados por la Comisión Presidencial para la Reforma fue la reducción del financiamiento público a los partidos.Aunque la mayoría de los dirigentes partidarios han expresado su respaldo a revisar el esquema de prerrogativas, no han presentado propuestas concretas para disminuir los recursos que reciben anualmente, resaltó el rotativo nacional.El financiamiento varía según el calendario electoral. En 2015, las fuerzas políticas se repartieron 5.356 millones de pesos (315 millones de dólares), incluidos 1.172 millones (69 millones de dólares) para campañas. En 2016, sin elecciones federales, el monto bajó a 4.031 millones de pesos (237 millones de dólares).Para los comicios presidenciales de 2018, el presupuesto ascendió a 6.788 millones de pesos (399 millones de dólares), de los cuales 2.148 millones (126 millones de dólares) fueron etiquetados para campañas.En 2024 se registró el mayor presupuesto público para los partidos: 10.444 millones de pesos (614 millones de dólares), incluidos 3.304 millones (unos 194 millones de dólares) para campañas.

