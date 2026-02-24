Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260224/partidos-politicos-en-mexico-reciben-mas-de-4300-millones-de-dolares-para-sus-actividades-1171715910.html
Partidos políticos en México reciben más de 4.300 millones de dólares para sus actividades
Partidos políticos en México reciben más de 4.300 millones de dólares para sus actividades
Sputnik Mundo
De acuerdo con un recuento publicado por el diario mexicano 'La Jornada', el monto acumulado en prerrogativas desde 2015 equivale a casi 31 hospitales como el... 24.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-24T08:50+0000
2026-02-24T08:50+0000
américa latina
méxico
la jornada
cámara de diputados
política
financiamiento
partidos políticos
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/1d/1165877211_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a586ba069023bfb8d2b84e7ef7fc1f3b.jpg
Desde 2015, cuando se realizaron elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados (Cámara Baja), los partidos políticos nacionales han recibido más de 75.337 millones (cerca de 4.300 millones de dólares) por concepto de financiamiento público.El monto acumulado en este período equivale a la construcción de casi 31 hospitales como el General Regional 25 del IMSS, inaugurado el mes pasado tras su reconstrucción total, con una inversión de 2.435 millones de pesos (más de 140 millones de dólares).Durante la apertura de ese hospital se detalló que cuenta con 35 especialidades médicas, 376 camas y equipamiento de última generación, infraestructura que sirve como parámetro para dimensionar el gasto destinado a las prerrogativas partidistas.En el contexto de la iniciativa de reforma electoral que se prevé sea presentada en los próximos días, una de las propuestas más discutidas en los foros organizados por la Comisión Presidencial para la Reforma fue la reducción del financiamiento público a los partidos.Aunque la mayoría de los dirigentes partidarios han expresado su respaldo a revisar el esquema de prerrogativas, no han presentado propuestas concretas para disminuir los recursos que reciben anualmente, resaltó el rotativo nacional.El financiamiento varía según el calendario electoral. En 2015, las fuerzas políticas se repartieron 5.356 millones de pesos (315 millones de dólares), incluidos 1.172 millones (69 millones de dólares) para campañas. En 2016, sin elecciones federales, el monto bajó a 4.031 millones de pesos (237 millones de dólares).Para los comicios presidenciales de 2018, el presupuesto ascendió a 6.788 millones de pesos (399 millones de dólares), de los cuales 2.148 millones (126 millones de dólares) fueron etiquetados para campañas.En 2024 se registró el mayor presupuesto público para los partidos: 10.444 millones de pesos (614 millones de dólares), incluidos 3.304 millones (unos 194 millones de dólares) para campañas.
https://noticiaslatam.lat/20251007/la-mitad-de-los-partidos-en-mexico-no-presentan-sus-informes-de-gastos-como-ordena-la-ley-1167237794.html
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/1d/1165877211_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_da214f1fa24903aaa51ffe79aefc69a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, la jornada, cámara de diputados, política, financiamiento, partidos políticos
méxico, la jornada, cámara de diputados, política, financiamiento, partidos políticos

Partidos políticos en México reciben más de 4.300 millones de dólares para sus actividades

08:50 GMT 24.02.2026
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimedia"Será recordado como sepulturero del PRI": ¿quién es 'Alito', el senador mexicano que protagonizó una riña en el Congreso? (Parte 1 / Parte 2)
Será recordado como sepulturero del PRI: ¿quién es 'Alito', el senador mexicano que protagonizó una riña en el Congreso? (Parte 1 / Parte 2) - Sputnik Mundo, 1920, 24.02.2026
© telegram SputnikMundo
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
De acuerdo con un recuento publicado por el diario mexicano 'La Jornada', el monto acumulado en prerrogativas desde 2015 equivale a casi 31 hospitales como el General Regional 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en medio del debate por la reforma electoral y la posible reducción de estos recursos.
Desde 2015, cuando se realizaron elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados (Cámara Baja), los partidos políticos nacionales han recibido más de 75.337 millones (cerca de 4.300 millones de dólares) por concepto de financiamiento público.
El monto acumulado en este período equivale a la construcción de casi 31 hospitales como el General Regional 25 del IMSS, inaugurado el mes pasado tras su reconstrucción total, con una inversión de 2.435 millones de pesos (más de 140 millones de dólares).
Durante la apertura de ese hospital se detalló que cuenta con 35 especialidades médicas, 376 camas y equipamiento de última generación, infraestructura que sirve como parámetro para dimensionar el gasto destinado a las prerrogativas partidistas.
En el contexto de la iniciativa de reforma electoral que se prevé sea presentada en los próximos días, una de las propuestas más discutidas en los foros organizados por la Comisión Presidencial para la Reforma fue la reducción del financiamiento público a los partidos.
Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI - Sputnik Mundo, 1920, 07.10.2025
América Latina
La mitad de los partidos en México no presentan sus informes de gastos como ordena la ley
7 de octubre 2025, 08:23 GMT
Aunque la mayoría de los dirigentes partidarios han expresado su respaldo a revisar el esquema de prerrogativas, no han presentado propuestas concretas para disminuir los recursos que reciben anualmente, resaltó el rotativo nacional.
El financiamiento varía según el calendario electoral. En 2015, las fuerzas políticas se repartieron 5.356 millones de pesos (315 millones de dólares), incluidos 1.172 millones (69 millones de dólares) para campañas. En 2016, sin elecciones federales, el monto bajó a 4.031 millones de pesos (237 millones de dólares).
Para los comicios presidenciales de 2018, el presupuesto ascendió a 6.788 millones de pesos (399 millones de dólares), de los cuales 2.148 millones (126 millones de dólares) fueron etiquetados para campañas.
En 2024 se registró el mayor presupuesto público para los partidos: 10.444 millones de pesos (614 millones de dólares), incluidos 3.304 millones (unos 194 millones de dólares) para campañas.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала