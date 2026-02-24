Más de 12 millones de mexicanos no tienen recursos para adquirir la canasta básica nacional

Además, 46 millones de mexicanos, equivalentes al 35,4% de la población total, tenían recursos insuficientes para adquirir tanto la canasta alimentaria como la no alimentaria —conocida como Línea de Pobreza por Ingresos (LPI)—, lo que limita su acceso a bienes y servicios esenciales.El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) actualiza mensualmente estas líneas con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), tomando en cuenta las diferencias de precios entre zonas urbanas y rurales.En enero de este año, el valor monetario de las canastas combinadas en zonas urbanas fue de 4.843,11 pesos mensuales por persona (cerca de 280 dólares), detalló el Inegi: 2.486,40 pesos (casi 144 dólares) para la canasta alimentaria y 2.356,71 pesos (alrededor de 136 dólares) para la no alimentaria.En las áreas rurales, esos valores fueron menores: 3.465,76 pesos (poco más de 200 dólares) mensuales en total, divididos en 1.863,17 pesos (cerca de 107 dólares) para la canasta alimentaria y 1.602,59 pesos (alrededor de 92 dólares) para la no alimentaria.La canasta alimentaria —entendida como la LPEI— incluye productos de consumo básico como tortillas de maíz, frijol, arroz, leche, pollo, huevo y pan, cuyos precios se actualizan conforme a la inflación.La no alimentaria incorpora bienes y servicios como transporte, energía eléctrica y artículos de higiene, también actualizados conforme al INPC, reflejando así el costo de vida general necesario para cubrir necesidades básicas en México.Aunque estos valores brindan una aproximación de las condiciones de acceso a bienes y servicios esenciales, no representan un patrón obligatorio de gasto, ya que los hábitos de consumo dependen de factores como gustos personales, disponibilidad de productos y preferencias regionales.
Más de 12,1 millones de personas en México no cuentan con ingresos suficientes para adquirir la canasta alimentaria básica —que incluye productos como tortillas, frijol y leche—, mientras que 46 millones no pueden cubrir ambas canastas, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Además, 46 millones de mexicanos, equivalentes al 35,4% de la población total, tenían recursos insuficientes para adquirir tanto la canasta alimentaria como la no alimentaria —conocida como Línea de Pobreza por Ingresos (LPI)—, lo que limita su acceso a bienes y servicios esenciales.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) actualiza mensualmente estas líneas con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), tomando en cuenta las diferencias de precios entre zonas urbanas y rurales.
En enero de este año, el valor monetario de las canastas combinadas en zonas urbanas fue de 4.843,11 pesos mensuales por persona (cerca de 280 dólares), detalló el Inegi: 2.486,40 pesos (casi 144 dólares) para la canasta alimentaria y 2.356,71 pesos (alrededor de 136 dólares) para la no alimentaria.
En las áreas rurales, esos valores fueron menores:3.465,76 pesos (poco más de 200 dólares) mensuales en total, divididos en 1.863,17 pesos (cerca de 107 dólares) para la canasta alimentaria y 1.602,59 pesos (alrededor de 92 dólares) para la no alimentaria.
La canasta alimentaria —entendida como la LPEI— incluye productos de consumo básico como tortillas de maíz, frijol, arroz, leche, pollo, huevo y pan, cuyos precios se actualizan conforme a la inflación.
La no alimentaria incorpora bienes y servicios como transporte, energía eléctrica y artículos de higiene, también actualizados conforme al INPC, reflejando así el costo de vida general necesario para cubrir necesidades básicas en México.
Aunque estos valores brindan una aproximación de las condiciones de acceso a bienes y servicios esenciales, no representan un patrón obligatorio de gasto, ya que los hábitos de consumo dependen de factores como gustos personales, disponibilidad de productos y preferencias regionales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).