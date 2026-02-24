https://noticiaslatam.lat/20260224/mas-de-12-millones-de-mexicanos-no-tienen-recursos-para-adquirir-la-canasta-basica-nacional-1171713919.html

Más de 12 millones de mexicanos no tienen recursos para adquirir la canasta básica nacional

Además, 46 millones de mexicanos, equivalentes al 35,4% de la población total, tenían recursos insuficientes para adquirir tanto la canasta alimentaria como la no alimentaria —conocida como Línea de Pobreza por Ingresos (LPI)—, lo que limita su acceso a bienes y servicios esenciales.El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) actualiza mensualmente estas líneas con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), tomando en cuenta las diferencias de precios entre zonas urbanas y rurales.En enero de este año, el valor monetario de las canastas combinadas en zonas urbanas fue de 4.843,11 pesos mensuales por persona (cerca de 280 dólares), detalló el Inegi: 2.486,40 pesos (casi 144 dólares) para la canasta alimentaria y 2.356,71 pesos (alrededor de 136 dólares) para la no alimentaria.En las áreas rurales, esos valores fueron menores: 3.465,76 pesos (poco más de 200 dólares) mensuales en total, divididos en 1.863,17 pesos (cerca de 107 dólares) para la canasta alimentaria y 1.602,59 pesos (alrededor de 92 dólares) para la no alimentaria.La canasta alimentaria —entendida como la LPEI— incluye productos de consumo básico como tortillas de maíz, frijol, arroz, leche, pollo, huevo y pan, cuyos precios se actualizan conforme a la inflación.La no alimentaria incorpora bienes y servicios como transporte, energía eléctrica y artículos de higiene, también actualizados conforme al INPC, reflejando así el costo de vida general necesario para cubrir necesidades básicas en México.Aunque estos valores brindan una aproximación de las condiciones de acceso a bienes y servicios esenciales, no representan un patrón obligatorio de gasto, ya que los hábitos de consumo dependen de factores como gustos personales, disponibilidad de productos y preferencias regionales.

