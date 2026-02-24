https://noticiaslatam.lat/20260224/el-enemigo-es-incapaz-de-derrotar-a-rusia-en-el-campo-de-batalla-y-recurre-al-terrorismo-sostiene-1171734278.html
El enemigo es incapaz de derrotar a Rusia en el campo de batalla y recurre al terrorismo, sostiene Putin | Video
El enemigo es incapaz de derrotar a Rusia en el campo de batalla y recurre al terrorismo, sostiene Putin | Video
Sputnik Mundo
Rusia registró un repunte en los delitos de carácter terrorista a lo largo de 2025, informó el presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión con los altos... 24.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-24T14:23+0000
2026-02-24T14:23+0000
2026-02-24T14:59+0000
vladímir putin
servicio federal de seguridad de rusia (fsb)
rusia
terrorismo
seguridad
defensa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/18/1171733868_0:46:800:496_1920x0_80_0_0_3620593f03bcc96c71cc4032197eabfd.jpg
Los enemigos de Rusia, ante el fracaso de sus planes de infligirle una derrota estratégica por medios militares, apuestan por el terrorismo individual y masivo, indicó Putin.De esa forma, el mandatario se referió a la explosión en la plaza de la estación Savelovski de Moscú, que tuvo lugar en la noche del 24 de febrero.En sus palabras, los adversarios "no pueden tranquilizarse, no saben qué hacer para frustrar este proceso de paz [en Ucrania] y el intento de resolver [el conflicto] por medios diplomáticos". De acuerdo con Putin, el enemigo no escatima en medios en la lucha contra Rusia. Recordó en en este contexto, que la realización de la operación militar especial en Ucrania exige del FSB la máxima serenidad y concentración.Ante ello, el jefe de Estado ruso instó al FSB a emplear plenamente su potencial y capacidades para neutralizar amenazas potenciales y garantizar una protección fiable de los intereses nacionales del país, así como identificar más activamente a los empleados de los servicios especiales extranjeros y a los agentes reclutados por ellos.¿Gasoductos rusos en peligro?El presidente de Rusia advirtió también sobre posibles sabotajes contra los gasoductos de exportación de gas TurkStream y Blue Stream, que conectan a Rusia y Turquía por el fondo del mar Negro.Desde 2003, el gigante ruso del gas Gazprom exporta combustible a Turquía por el Blue Stream, un gasoducto con capacidad para transportar 16.000 millones de metros cúbicos de gas anuales.La compañía rusa exporta también gas natural a Turquía y los países del sur y del sudeste de Europa por el TurkStream, un sistema de dos ductos paralelos con capacidad para transportar 31.500 millones de metros cúbicos anuales y que comenzó a operar en 2020.
https://noticiaslatam.lat/20260116/1170435153.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/18/1171733868_40:0:761:541_1920x0_80_0_0_f6a60e5ffc29ec75cecc2167bef6476a.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladímir putin, servicio federal de seguridad de rusia (fsb), rusia, terrorismo, seguridad
vladímir putin, servicio federal de seguridad de rusia (fsb), rusia, terrorismo, seguridad
El enemigo es incapaz de derrotar a Rusia en el campo de batalla y recurre al terrorismo, sostiene Putin | Video
14:23 GMT 24.02.2026 (actualizado: 14:59 GMT 24.02.2026)
Rusia registró un repunte en los delitos de carácter terrorista a lo largo de 2025, informó el presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión con los altos mandos del Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en ruso). Con esas acciones, los adversarios del país buscan frustrar resultados de negociaciones sobre Ucrania, agregó.
Los enemigos de Rusia, ante el fracaso de sus planes de infligirle una derrota estratégica por medios militares, apuestan por el terrorismo individual y masivo, indicó Putin.
"Hay bombardeos de ciudades, sabotajes a la infraestructura y atentados contra representantes de las autoridades estatales y militares", ejemplificó.
De esa forma, el mandatario se referió a la explosión en la plaza de la estación Savelovski de Moscú, que tuvo lugar en la noche del 24 de febrero.
En sus palabras, los adversarios "no pueden tranquilizarse, no saben qué hacer para frustrar este proceso de paz [en Ucrania] y el intento de resolver [el conflicto] por medios diplomáticos".
De acuerdo con Putin, el enemigo no escatima en medios en la lucha contra Rusia. Recordó en en este contexto, que la realización de la operación militar especial en Ucrania
exige del FSB la máxima serenidad y concentración.
Ante ello, el jefe de Estado ruso instó al FSB a emplear plenamente su potencial y capacidades para neutralizar amenazas potenciales y garantizar una protección fiable de los intereses nacionales del país, así como identificar más activamente a los empleados de los servicios especiales extranjeros y a los agentes reclutados por ellos.
¿Gasoductos rusos en peligro?
El presidente de Rusia advirtió también sobre posibles sabotajes contra los gasoductos de exportación de gas TurkStream y Blue Stream, que conectan a Rusia y Turquía por el fondo del mar Negro.
"Tenemos información operativa (...) sobre una posible voladura de nuestros sistemas de tuberías por el fondo del mar Negro. El TurkStream y el Blue Stream", precisó.
Desde 2003, el gigante ruso del gas Gazprom exporta combustible a Turquía por el Blue Stream, un gasoducto con capacidad para transportar 16.000 millones de metros cúbicos de gas anuales.
La compañía rusa exporta también gas natural a Turquía y los países del sur y del sudeste de Europa por el TurkStream, un sistema de dos ductos paralelos con capacidad para transportar 31.500 millones de metros cúbicos anuales y que comenzó a operar en 2020.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.