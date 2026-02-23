https://noticiaslatam.lat/20260223/cajas-fuertes-sin-tocar-ordenadores-escondidos-la-nueva-pista-sobre-el-archivo-secreto-de-epstein-1171700957.html

De acuerdo con el medio, Epstein alquiló al menos seis unidades de almacenamiento, cuyos contratos de arrendamiento estuvieron vigentes durante 16 años, hasta su muerte en 2019. Una de estas cajas fuertes se encontraba en la localidad de Palm Beach, en el estado de Florida.Según el periódico, el financiero acusado de pedofilia pagó a la agencia de detectives Riley Kiraly para que custodiara computadoras que fueron sacadas de su casa de Florida antes de los primeros allanamientos policiales en 2005. Como destaca el diario, las fuerzas del orden estadounidenses sospechaban desde hace tiempo que Epstein había sido advertido con antelación sobre los inminentes registros, ya que su residencia parecía "impecablemente ordenada".The Daily Telegraph señala la ausencia de cualquier evidencia de que el FBI haya registrado las mencionadas unidades de almacenamiento. El medio añade que los documentos guardados en esas cajas fuertes podrían confirmar la hipótesis de que Epstein recolectaba material de chantaje sobre sus amigos del mundo de la alta política y los negocios.Epstein fue detenido por las autoridades del estado de Nueva York el 6 de julio de 2019. La fiscalía afirmó contar con pruebas de que entre 2002 y 2005 organizó visitas a su mansión en Manhattan de decenas de chicas menores de edad, siendo la más joven de 14 años. El proceso penal contra el financiero en su país se extinguió tras su suicidio en una celda en agosto de 2019.

