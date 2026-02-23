https://noticiaslatam.lat/20260223/abuso-del-nombre-de-la-familia-real-revelan-nuevos-detalles-escandalosos-sobre-el-exprincipe-andres-1171700739.html
"Abusó del nombre de la familia real": revelan nuevos detalles escandalosos sobre el expríncipe Andrés
Según cartas obtenidas por el periódico, Andrés —quien fue representante especial del Reino Unido para el Comercio y la Inversión Internacional entre 2001 y 2011— habría permitido al banquero David Rowland participar activamente en el desempeño de sus funciones oficiales y utilizado misiones diplomáticas para obtener beneficios personales y favorecer a sus socios comerciales.¿Qué más se sabe?Además, en 2019 el ahora rey Carlos III fue advertido de que los vínculos de su hermano "abusaban del nombre de la familia real", señala la publicación. En aquel momento, un informante le escribió que Andrés "considera su relación con David Rowland más importante que la de su propia familia". En otra carta dirigida al financiero se afirmaba: "Las pruebas aportadas demuestran de manera inequívoca que usted ha abusado del nombre de la familia real". Una copia del mensaje fue enviada al asistente personal de Carlos, indica el periódico.Tras la publicación de más de 3 millones de documentos relacionados con el caso Epstein, fue revelada la relación de Andrés Mountbatten-Windsor con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual. El expríncipe tuvo que dejar la residencia campestre de Royal Lodge antes de lo previsto, informaron entonces medios.El 19 de febrero, en el día de su 66.º cumpleaños, Andrés fue arrestado bajo sospecha de "mala conducta en cargo público". Se le acusa de haber enviado documentos gubernamentales confidenciales al financista Jeffrey Epstein, cuando se desempeñaba como representante especial para el Comercio Internacional e Inversión entre 2001 y 2011. Tras más de 10 horas de interrogatorio, fue puesto en libertad bajo investigación y no ha sido acusado formalmente.
"Abusó del nombre de la familia real": revelan nuevos detalles escandalosos sobre el expríncipe Andrés
En medio de la crisis que sacude a la familia real y al Gobierno británico por la relación del expríncipe Andrés con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, el diario 'Daily Mail' informa sobre sus vínculos con otro millonario "controvertido", David Rowland.
Según cartas obtenidas por el periódico, Andrés —quien fue representante especial del Reino Unido para el Comercio y la Inversión Internacional entre 2001 y 2011— habría permitido al banquero David Rowland participar activamente en el desempeño de sus funciones oficiales y utilizado misiones diplomáticas para obtener beneficios personales y favorecer a sus socios comerciales.
El financiero acompañó al expríncipe en viajes oficiales.
El entonces enviado comercial informaba a Rowland sobre "oportunidades de negocio".
El banquero saldó un préstamo de Andréspor 1,5 millones de libras esterlinas (más de 2 millones de dólares).
Además, en 2019 el ahora rey Carlos III fue advertido de que los vínculos de su hermano "abusaban del nombre de la familia real
", señala
la publicación.
En aquel momento, un informante le escribió que Andrés "considera su relación con David Rowland más importante que la de su propia familia". En otra carta dirigida al financiero se afirmaba: "Las pruebas aportadas demuestran de manera inequívoca que usted ha abusado del nombre de la familia real". Una copia del mensaje fue enviada al asistente personal de Carlos, indica el periódico.
Tras la publicación de más de 3 millones de documentos relacionados con el caso Epstein
, fue revelada la relación de Andrés Mountbatten-Windsor con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual. El expríncipe tuvo que dejar la residencia campestre de Royal Lodge antes de lo previsto, informaron entonces medios.
El 19 de febrero, en el día de su 66.º cumpleaños, Andrés fue arrestado
bajo sospecha de "mala conducta en cargo público". Se le acusa de haber enviado documentos gubernamentales confidenciales al financista Jeffrey Epstein, cuando se desempeñaba como representante especial para el Comercio Internacional e Inversión entre 2001 y 2011. Tras más de 10 horas de interrogatorio
, fue puesto en libertad bajo investigación y no ha sido acusado formalmente.
