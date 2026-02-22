https://noticiaslatam.lat/20260222/alerta-por-pizza-en-el-pentagono-el-indice-doughcon-sube-con-tensiones-en-iran-de-fondo-1171668107.html

Alerta por el consumo de pizza en el Pentágono: el índice Doughcon sube con las tensiones con Irán de fondo

Alerta por el consumo de pizza en el Pentágono: el índice Doughcon sube con las tensiones con Irán de fondo

Sputnik Mundo

Un repentino aumento en los pedidos de pizza cerca del Pentágono revive un viejo ritual: observar lo que comen los empleados para predecir qué acciones podrían... 22.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-22T18:29+0000

2026-02-22T18:29+0000

2026-02-22T18:57+0000

internacional

pentágono

eeuu

irán

seguridad

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/16/1171672850_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_767ab2b21768e23a8d58654f2fe14957.jpg

Aunque el índice de pizza no es un indicador oficial, se convirtió en una herramienta para analistas y periodistas que rastrean la actividad de los servicios militares de EEUU.A las 17:00 GMT, el crecimiento de ventas en Pizzato Pizza es del 303%, según el portal PizzaINT.Más temprano en el día, se observó un crecimiento de más del 120% en Domino's y Extreme Pizza, lo que elevó la escala no oficial Doughcon al nivel 4, denominado "régimen mejorado de vigilancia de reconocimiento".Anteriormente, el 22 de febrero, las autoridades iraníes preparon un plan de acción, así como una lista de sucesores para comandantes y políticos, incluyendo al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, en caso de posibles ataques de EEUU al país, informó el periódico The New York Times citando a seis altos funcionarios y empleados de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI, parte de las Fuerzas Armadas de Irán).A su vez, el canciller del país persa, Abás Aragchi, aseguró que Irán respondería "de una forma justa y legítima" a un posible ataque de EEUU. Sin embargo, llamó a evitar hablar sobre acciones militares cuando es posible alcanzar una solución diplomática.El 17 de febrero, Ginebra acogió una nueva ronda de negociaciones indirectas entre Teherán y Washington. La delegación iraní estuvo encabezada por el ministro de Exteriores, Abás Aragchi, mientras que la estadounidense fue liderada por el representante especial del presidente de EEUU, Steve Witkoff.La ronda anterior tuvo lugar el 6 de febrero en Mascate, capital de Omán, bajo la mediación de este país, y fue la primera tras varios meses de pausa en el diálogo bilateral. Este receso se produjo a raíz de la escalada del conflicto entre Irán e Israel en junio de 2025, al que se sumó EEUU.El pasado 13 de junio, Israel lanzó una campaña de bombardeos sobre Irán. El país respondió al ataque de Israel con lanzamientos de drones y misiles balísticos hacia el territorio israelí.El 22 de junio, EEUU se implicó en el conflicto con un masivo bombardeo sobre tres centros nucleares de Irán, intervención que le valió una condena enérgica por parte de Rusia, China y otras naciones. Al día siguiente, Irán lanzó una represalia contra la base militar de Al Udeid, situada en Catar. El día 24 entró en vigor un alto al fuego entre Irán e Israel tras 12 días de hostilidades, que dejaron cientos de muertos y miles de heridos.

https://noticiaslatam.lat/20260221/1171644263.html

eeuu

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

pentágono, eeuu, irán, seguridad