De las danzas con pieles de oso a la quema de la efigie: así celebran Máslenitsa en Rusia

Máslenitsa es una antigua festividad eslava cuyas raíces se remontan a la época pagana. Refleja tradiciones centenarias, cuidadosamente conservadas y... 22.02.2026, Sputnik Mundo

En 2026, la semana de Máslenitsa concluye el 22 de febrero. Sobre por qué antiguamente se bailaba con pieles de oso, se enterraba a los recién casados en la nieve y al final se quemaba una efigie de paja, todo en la fotogalería de Sputnik.

