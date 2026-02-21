https://noticiaslatam.lat/20260221/willie-colon-el-trombonista-del-bronx-que-marco-la-musica-latinoamericana-y-la-salsa-1171648240.html

Willie Colón: el trombonista del Bronx que marcó la música latinoamericana y la salsa

América Latina ha perdido a uno de sus grandes ídolos musicales: William Anthony Colón Román, mejor conocido como Willie Colón, falleció a los 75 años de edad...

El llamado Malo del Bronx es considerado uno de los pioneros de lo que hoy se conoce como salsa. A lado de la Fania All Stars, el colectivo neoyorquino que llevó la música afrocaribeña al mainstream, Colón produjo, compuso e interpretó algunos de los álbumes clásicos del género a lado de leyendas como Rubén Blades, Héctor Lavoe y Celia Cruz.¿Quién era Willie Colón?Nacido en el Bronx de Nueva York el 28 de abril de 1950, con ascendencia puertorriqueña, desde pequeño su familia lo influenció en la cultura afrocaribeña, especialmente en la música cubana que su abuela le ponía.Precisamente, una de estas canciones que marcaron su infancia, Idilio, se convertiría en uno de sus himnos más conocidos cuando fue lanzado en 1993, ya posicionado como una de las grandes figuras de la salsa.Su incursión en la música empezó a muy corta edad. A los 11 años su abuela le regaló una trompeta, aunque no sería su instrumento definitorio: el Malo del Bronx, apodo que juega con su espíritu travieso infantil y su debut musical, sería inmortal tocando el trombón.Para la edad de 16 años, y con una banda conocida como La Dinámica, grabó su primer disco que no pudo ser lanzado porque el productor entró en bancarrota. A pesar del embargo del material, Colón consiguió una copia que intentó vender a muchas disqueras sin tener éxito, hasta que llegó a las manos de una persona que le cambiaría la vida: Johnny Pacheco.En ese entonces, finales de los 60, Pacheco estaba consolidando la formación del colectivo Fania All Stars, un grupo de músicos latinos que se pusieron una meta: combinar los ritmos afrocaribeños de la guaracha y el guaguancó con los estridentes metales de las big band y el jazz estadounidense, con letras románticas que, además, sirvieran como vehículo para la crítica social, política y la reivindicación identitaria latina. El resultado fue la consolidación comercial de un género que hoy es mundialmente conocido como salsa.Al ser el tercer integrante en ser firmado por la Fania Records —el sello discográfico creado por Pacheco y Jerry Masucci— y por sus aportaciones al género, se considera a Willie Colón como pionero y hasta "padre" de la salsa.Los clásicos de la salsaAdemás de Johnny Pacheco, dos nombres marcaron la carrera de Willie Colón y viceversa: Héctor Lavoe y Rubén Blades. Este último dedicó apenas unas palabras tras la muerte de su excolega, aunque prometió extender su dedicatoria.El debut de Colón con la Fania Records fue El Malo, a lado de un joven y por entonces desconocido Héctor Lavoe. El éxito de esta dupla se repitió, en conjunto, en nueve producciones entre las que se incluyen obras como Cosa Nuestra, La gran fuga y el aclamado Lo mato, álbum en el que se incluye el clásico El día de mi suerte.Tras tomar caminos separados luego de siete años de trabajo, Colón y Lavoe colaboraron en sus respectivas carreras solistas, siendo Comedia, uno de los grandes y aclamados trabajos de Lavoe.En esa producción se conjuga lo que después se conociera como "La Santa Trinidad" de la salsa ya que la canción El Cantante —a la que debe su apodo Lavoe— fue compuesta por Rubén Blades y arreglada por Colón.Luego de un éxito más al publicar con Celia Cruz el disco Only they could have made this album, el Malo del Bronx participaría en la producción de un clásico considerado por medios como la Rolling Stone como el mejor disco de salsa y uno de los más importantes de la música latinoamericana: Siembra.Una producción cargada de mensajes políticos, crítica social en la que Blades expone su talento lírico, el álbum incluye clásicos que han sido motivo de estudio en diversas universidades como lo es Pedro Navaja, un himno reconocido en toda América Latina.La relación entre Blades y Colón se desgastó con el paso de los años. Incluso, cuando Blades celebró el aniversario 45 de Siembra, Colón le reprochó el haberlo desdibujado de la conmemoración —que incluyó un premio Grammy—, minimizar su aportación y, sobre todo, no haber recibido regalías por la celebración de la producción en la que participó.Influencia en la políticaAdemás de estar detrás de la producción 32 álbumes, vender más de 30 millones de copias alrededor del mundo y haber sido nominado 11 veces a los premios Grammy, Willie Colón también incursionó en la política.Entre 1989 y 1993 fue asistente especial y portavoz del entonces alcalde Nueva York, David Dinkins. En 1994 intentó infructuosamente llegar al Congreso de EEUU por el Partido Demócrata. Posteriormente, en 2001, aspiró a la Defensoría del Pueblo. Con Michael Bloomberg fue enlace de la Comisión de Medios de Entretenimiento Latinos, cargo que ocupó durante 12 años.Aunado a ello, el trombonista se graduó en 2014 de la Academia de Policía del condado de Westchester y fue subcomisario del Departamento de Seguridad Pública de Nueva York. En 2017 fue ascendido a rango de teniente adjunto.Además de su carrera en la administración pública, Colón también fue parte de diversos movimientos políticos y sociales. En 1999, junto al productor Quincy Jones y el cantante de U2, Bono, formó parte de una comisión que pidió al entonces papa Juan Pablo II que impulsara la condonación de parte de la deuda externa de los países en vías de desarrollo. El expresidente de EEUU, Bill Clinton, respaldó la iniciativa que alcanzó los 100.000 millones de dólares.El Malo del Bronx también fue miembro de la Comisión Latina sobre el SIDA y de la Fundación de las Naciones Unidas. Se volvió militante del Partido Republicano en 2012.Colón, además, fue partidario público del presidente Donald Trump, a quien consideró uno de los mejores mandatarios que ha tenido la nación norteamericana, en contraste con figuras como el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, a quien criticó por su gestión.

