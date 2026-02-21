https://noticiaslatam.lat/20260221/medidas-del-bloqueo-energetico-de-eeuu-contra-cuba-obstaculizan-el-programa-materno-infantil--1171634652.html

Medidas del bloqueo energético de EEUU contra Cuba obstaculizan el programa materno infantil

Medidas del bloqueo energético de EEUU contra Cuba obstaculizan el programa materno infantil

Sputnik Mundo

Las autoridades de Cuba denunciaron que más de 32.000 mujeres embarazadas enfrentan mayores riesgos, entre ellos, la dificultad en el acceso a ultrasonidos... 21.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-21T17:35+0000

2026-02-21T17:35+0000

2026-02-21T17:35+0000

américa latina

cuba

eeuu

sociedad

💗 salud

embarazadas

📰 bloqueo económico contra cuba

📝 reportajes

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/15/1171639036_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_750fc17ac9657705143b8082b3107302.jpg

De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública de la mayor de las Antillas, existen graves afectaciones a los servicios sanitarios dentro del programa materno infantil, como consecuencia de la carencia de insumos y los numerosos cortes de energía, sumado a la muy escasa disponibilidad de transporte para la atención de casos de urgencias y emergencias.Para Ernesto Teuma, profesor del departamento de Filosofía, Estética y Teoría Política de la Universidad de las Artes (ISA), el impacto de las sanciones estadounidenses sobre las embarazadas es "particularmente atroz", pues "desde la década de 1990, pese a la crisis del período especial, el programa materno infantil se diseñó como una política pública integral y multisectorial".En este sentido, la estrategia "conectaba de manera orgánica todo el proceso de la maternidad a un dispositivo de garantía y acceso a servicios médicos de calidad, alimentación y cuidados que permitieron, por ejemplo, que en Cuba descendiera o se mantuviera estable el índice de mortalidad infantil. Esto hoy está en peligro y es un efecto de la crisis que vivimos", señaló a Sputnik.Otra de las secuelas del recrudecimiento de la política de Washington contra la nación caribeña es el retraso en el esquema de la vacunación infantil que pone en riesgo la vida de alrededor de 61.830 niños con necesidades especiales como ventilación domiciliaria, aspiración mecánica y climatización.Las nuevas sanciones de Washington contra la isla acrecentarán la falta de medicamentos, reactivos, material gastable, instrumental médico y la adquisición de piezas de repuesto y equipos empleados en el sector sanitario. Todo esto, según las autoridades cubanas, impactará negativamente en el funcionamiento de hospitales, salas especiales, salones de operaciones y terapias intensivas.Con menos transporte y medicamentosLa joven Yesenia García Enrique, con 28 semanas de gestación, expresó a Sputnik que una de sus principales preocupaciones en el escenario cubano actual es el aumento en el costo del trasporte, "tengo además una niña de dos años y realmente se hace muy difícil, porque también está la compra de la comida y es un poco complicado cuando tienes ya dos bocas que mantener".Mencionó, asimismo, la falta de fluido eléctrico: "nos afecta mucho, a veces los niños no tienen cómo divertirse, se sienten aburridos dentro de las casas porque no hay electricidad y hay que esperar a que venga a altas horas de la noche. Es algo que nos perjudica a todos y produce estrés, cansancio y las personas se sienten mal".La gestante indicó, además, el tema de los medicamentos: "en ocasiones, no hay en la farmacia. Una tiene que hacer varias gestiones para poder conseguirlos y su compra representa otro gasto. He ido al policlínico para hacerme análisis y tampoco hay reactivos. Quieres saber qué tienes, qué te pasa y no puedes, debes esperar y postergar la realización de esos estudios".Como buena parte de los cubanos, García Enrique encontró en los medios de traslado eléctricos una solución momentánea, "a veces nos prestan una moto para poder hacer las gestiones, nos ha salvado en algunos momentos y nos permite guardar dinero para cuando necesitemos coger otro tipo de transporte"."Ahora tampoco existen carros ni taxis para la movilidad, solo las motos eléctricas que son algo complicadas para las embarazadas, porque resultan un poco incómodas a la hora de subirnos. Esperemos que todo mejore y cambie", añadió Yesenia, quien trabaja en el sector turístico y conoce de primera mano el impacto de la política estadounidense en el sector.Sobre el tema, afirmó que la disminución de la frecuencia de los vuelos comerciales y, por consiguiente, de la llegada de viajeros a la isla, unido al incremento del precio de los fletes, dificultará la llegada de medicamentos y otros recursos imprescindibles dentro del sistema de salud de la mayor de las Antillas.Recursos y seguridad comprometidosPor su parte, Teuma, licenciado en Relaciones Internacionales y máster en Cultura Audiovisual, detalló que la isla experimenta una crisis estructural con efectos en la macroeconomía, la vitalidad del comercio y la actividad económica, visible en la cotidianidad de los ciudadanos, "a veces con ecos más o menos lejanos y otras de manera muy visceral".A su juicio, las transformaciones económicas y sociales acontecidas en Cuba durante los últimos 10 o 15 años "han cambiado el panorama de la ciudad y han incorporado una esfera de comercio y vida social enteramente en manos del sector privado".De manera que, incluso cuando el Estado paralizó sus operaciones o las redujo significativamente después de la comparecencia especial del presidente Miguel Díaz-Canel y los anuncios respecto a la gravedad de la situación, "todavía los signos de la crisis no eran tan visibles en la calle, solo se escuchaban en las conversaciones y se veía menos o ningún transporte público".No obstante, indicó, "la normalidad engañosa de los primeros días ha ido dando paso a una situación más tensa en la misma medida que el combustible escasea, los precios se incrementan y la incertidumbre se sostiene en el tiempo".En este sentido, agregó que el Estado "proporciona para la inmensa mayoría de los cubanos, sobre todo para aquellos de más bajos ingresos que no tienen igual acceso al comercio privado, donde pueden encontrar alimentos, medicinas o incluso transportación, una esfera de garantías y seguridad que se ve hoy severamente comprometida".A su vez, el Gobierno "es incluso el fundamento de esa vida del sector privado mediante la provisión de servicios públicos como la electricidad y el agua, de manera que esta ferocidad en contra de su funcionamiento provoca un daño imposible de calcular en sus proporciones definitivas a la experiencia cotidiana de mucha gente".La presión de la Casa Blanca no se limita solo al combustible, pues varios países han cerrado o reducido en el último año sus contratos con La Habana, vinculados a la prestación de servicios médicos imprescindibles para los sistemas de salud de esas naciones, como consecuencia de la coacción de Washington.Esta estrategia estadounidense contra las brigadas médicas cubanas, constituidas hace más de seis décadas y con incidencia en alrededor de 165 naciones, también erosiona la economía nacional, ya que la exportación de servicios profesionales constituye una de las principales fuentes de ingresos en divisas para la isla.

https://noticiaslatam.lat/20260218/como-se-manifiesta-la-solidaridad-internacional-con-cuba-ante-la-presion-estadounidense-1171505076.html

https://noticiaslatam.lat/20260221/1171625684.html

cuba

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

cuba, eeuu, sociedad, 💗 salud, embarazadas, 📰 bloqueo económico contra cuba, 📝 reportajes