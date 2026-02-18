https://noticiaslatam.lat/20260218/como-se-manifiesta-la-solidaridad-internacional-con-cuba-ante-la-presion-estadounidense-1171505076.html

¿Cómo se manifiesta la solidaridad internacional con Cuba ante la presión estadounidense?

18.02.2026

Es el caso de Rusia, aliado histórico de la mayor de las Antillas, que ha denunciado cómo esas acciones de fuerzas externas buscan la agudización de la crisis energética en la nación caribeña para, entre otras cosas, generar el descontento de la población y la incomodidad de los ciudadanos extranjeros.Yosmany Fernández Pacheco, profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales "Raúl Roa García" (ISRI), refirió a Sputnik que el fortalecimiento y la profundización de las relaciones entre Moscú y La Habana resulta cada vez más notable: "Es un vínculo a prueba del tiempo y las circunstancias".El académico apuntó que, ante los difíciles acontecimientos actuales bajo las nuevas sanciones y arremetida de Washington, Rusia "mostró su apoyo a la isla y la condena a estas medidas".En paralelo, una coalición internacional de movimientos sociales y organizaciones sindicales y humanitarias anunció recientemente la puesta en marcha de una misión marítima, bautizada con el nombre de Nuestra América, para trasladar a la mayor de las Antillas alimentos, medicinas y suministros necesarios en el contexto actual.Durante una comparecencia nacional, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel aseguró que "Cuba no está sola", en alusión a los Gobiernos y entidades extranjeras que manifestaron su interés de ayudar a la isla caribeña.Cooperación latinoamericana con la islaEl 12 de febrero arribaron a La Habana dos barcos mexicanos con ayuda humanitaria, consistente en 814 toneladas de alimentos y otros insumos que serán destinados, de acuerdo con el Ministerio del Comercio Interior de Cuba, a personas de la capital y las provincias Artemisa, Mayabeque y el municipio especial Isla de la Juventud.Según el profesor universitario Fabio Fernández, la ayuda enviada por la nación latinoamericana, en un contexto difícil para la isla, "refleja la voluntad soberana de ese país de continuar sus nexos de cooperación, no tanto con el Gobierno, sino con el propio pueblo cubano, frente a una situación de riesgo humanitario".No obstante, recordó que los nexos entre México y Cuba son muy relevantes, pues "desde los tiempos coloniales se fue creando una convergencia cultural de estos dos espacios geográficos que después dio paso a un vínculo estatal marcado por la concordia y la cercanía, incluso, en el marco de diferencias ideológicas y políticas".Añadió que prácticamente desde la década de 1970 existe una relación ininterrumpida de cordialidad entre los gobiernos de los dos países, pese a las diferencias, "estamos en un momento donde México se ha convertido en un soporte importante para la isla, sobre todo, en el abastecimiento de petróleo, tema candente ahora respecto a la continuidad o no de ese suministro".Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, defendió la entrega de ayuda humanitaria a La Habana —cuya materialización se prevé mediante el Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza— y calificó el bloqueo estadounidense como criminal, inhumano y un atentado a los derechos humanos de la población.También, trabajadores petroleros y movimientos sociales de Brasil impulsan una campaña nombrada como "Petróleo para Cuba", que tiene como objetivo ejercer presión sobre el ejecutivo del gigante sudamericano y la empresa Petrobras para que se realicen el envío de hidrocarburos a la mayor de las Antillas.Compromiso con el multilateralismoPara Eduardo Regalado Florido, estudioso del Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI), la decisión del presidente de China, Xi Jinping, de aprobar nuevas rondas de ayuda de emergencia en 2026, en un contexto de intensificación de las sanciones estadounidenses contra Cuba, reafirma la autonomía de su política exterior y su compromiso con el multilateralismo.En conversación con este medio, el experto valoró que esta acción proyecta al gigante asiático no solo como una potencia económica, sino como un contrapeso geopolítico que desafía la efectividad de las medidas coercitivas unilaterales.En este sentido, señaló que al sostener la viabilidad económica de Cuba, Pekín "envía una señal clara sobre su disposición a proteger a sus socios estratégicos en el Caribe, consolidando una zona de influencia basada en la cooperación y el respeto a la soberanía, en contraposición a las políticas de presión diplomática de Washington".De acuerdo con el académico, a nivel regional, el respaldo a Cuba se inserta en la Iniciativa de Seguridad Global y la Iniciativa de Desarrollo Global, donde el gigante asiático se posiciona como el líder del sur global que defiende el derecho de las naciones a elegir su propio sistema político.Mencionó que la narrativa de comunidad de futuro compartido entre la isla y China tiene ejemplos concretos como la creación de empresas mixtas biotecnológicas, la modernización de la infraestructura de telecomunicaciones y el establecimiento de protocolos de ciberseguridad compartidos, compromisos blindados por acuerdos intergubernamentales de largo plazo.En su opinión, la cooperación del gigante asiático actúa como un mecanismo de mitigación directa contra los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos y su recrudecimiento en las últimas semanas, mediante la facilitación del acceso a recursos que están vedados en otros mercados."Ante la imposibilidad de utilizar el sistema financiero internacional convencional, Cuba encuentra en los créditos gubernamentales chinos y en las donaciones de emergencia una vía para importar tecnología médica, equipos de transporte y componentes industriales esenciales", añadió el también máster en Economía Internacional.Señaló el respaldo diplomático de Pekín ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) para exigir el fin de esa política, complementado con iniciativas materiales que rompen el cerco económico y permiten a Cuba la permanencia de su operatividad básica, pese a presiones externas, un "apoyo vital para contrarrestar la inclusión del país en la lista de Estados 'patrocinadores del terrorismo'".Precisamente, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su preocupación por la situación humanitaria de la isla que, en su opinión, empeorará o colapsará si no son cubiertas sus necesidades de petróleo, y enfatizó en la pertinencia de continuar el diálogo y respetar el derecho internacional.

