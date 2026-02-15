https://noticiaslatam.lat/20260215/exjefe-de-victorias-secret-vendio-su-mansion-a-epstein-por-el-precio-de-unas-tazas-de-cafe-1171425541.html
Exjefe de Victoria’s Secret vendió su mansión a Epstein por el precio de unas tazas de café
El financiero condenado por delitos sexuales Jeffrey Epstein adquirió su infame mansión en Nueva York del exdirector de Victoria’s Secret, Leslie Wexner, por solo 20 dólares, a pesar de que el edificio valía decenas de millones, revela Sputnik tras revisar documentos publicados por el Departamento de Justicia de EEUU.
"[El exguardaespaldas de Wexner, Richard] Adrian también declaró que Epstein obtuvo todo su dinero de Wexner, y que, en 1993, Wexner le vendió su mansión en Nueva York por 20 dólares", se indica en los materiales del FBI del 16 de julio de 2019.
Se trata de un edificio de siete pisos en la calle Este 71 de Nueva York, que figuró en el caso como uno de los lugares de los crímenes de Epstein. La casa cuenta con cerca de 40 habitaciones, incluidas 10 dormitorios y 15 baños. El inmueble da al Central Park. Wexner lo compró en 1989 por 13,2 millones de dólares y realizó una gran remodelación, pero casi nunca vivió allí.
Según datos públicos, Epstein residió en la mansión desde mediados de los años noventa, aunque la propiedad formal se registró a nombre de su empresa solo en 2011. En marzo de 2021, ya tras la muerte de Epstein, la casa se vendió por 51 millones de dólares. El dinero obtenido se destinó a compensaciones para las víctimas.
Epstein conoció a Leslie Wexner a mediados de los años ochenta y pronto se convirtió en su asesor financiero, obteniendo control sobre la gestión de una parte significativa de los activos del empresario. Tras el arresto del financiero en 2006, Wexner —según sus representantes— rompió relaciones con él y en 2007 revocó el poder notarial para administrar sus bienes.
En 2019, a Epstein se le presentaron cargos en EEUU por tráfico de menores con fines de explotación sexual. En julio de ese mismo año murió en prisión. La investigación concluyó que fue un suicidio.