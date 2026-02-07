https://noticiaslatam.lat/20260207/no-garantiza-un-desarrollo-para-mexico-eeuu-va-tras-los-minerales-criticos-del-pais-1171138435.html

"No garantiza un desarrollo para México": EEUU va tras los minerales críticos del país

"No garantiza un desarrollo para México": EEUU va tras los minerales críticos del país

Los gobiernos de México y Estados Unidos, países que comparten más de 3.000 kilómetros de frontera, acordaron trabajar en un plan de acción conjunto sobre minerales críticos.

Según lo informado por el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, el objetivo del plan es asegurar el suministro de insumos esenciales para diversos sectores clave de la industria, mediante la cooperación binacional, pero, dijo, priorizando la soberanía nacional.Al respecto, el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, detalló en charla con medios que el plan va de la mano con el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y cuenta con diversos planes que incluyen el litio y la plata, entre otros minerales. En entrevista con Sputnik, el profesor-investigador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef) adscrito al Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente, Rigoberto García Ochoa, señaló que, para entender la importancia de los minerales críticos en el contexto geopolítico, es necesario enfatizar que abarca todos aquellos recursos que un país considera como indispensables para su economía, desarrollo científico y transición energética. Los claroscuros del temaDe acuerdo con García Ochoa, el papel que México juegue en este plan de acción será determinante para el futuro del país, ya que, si bien tanto Washington como el país latinoamericano buscan reducir su vulnerabilidad ante el actual contexto geopolítico, lo cierto es que se deben armonizar estándares regulatorios. "Esto es muy importante, sobre todo por los impactos ambientales que tienen que ver con la extracción y el procesamiento de este tipo de minerales (...). Se trata también de compartir información geológica y de que se mejore la transparencia de los mercados internacionales, pero también de poder responder de una forma coordinada ante posibles interrupciones que pudiera haber en las cadenas de suministro", explicó. Así, apuntó el experto, es un proveedor relevante para EEUU en materia de minerales críticos. Sin embargo, advirtió, esto no significa que el plan vaya a ser necesariamente benéfico para el país. "El hecho de firmar este acuerdo no garantiza de ninguna manera que vaya a haber un mejor desarrollo económico o una mayor soberanía, energética o tecnológica", abundó.Y es que, abundó, históricamente la explotación de los recursos del país por parte de países extranjeros se ha dado desde la práctica extractivista. "Es una ventana de oportunidad"El uso de estos minerales críticos, abundó García Ochoa es múltiple. Se usan en chips, en material médico, en la creación de autos eléctricos, en imanes necesarios para el funcionamiento de celulares, tabletas y computadoras, además de que también son necesarios para la industria militar. México, reiteró, es rico en recursos. No obstante, sentenció que, ante el contexto geopolítico actual marcado por la incertidumbre económica, es necesario que el país vea hacia adentro y busque fortalecerse. Sobre si el plan de acción impulsado por ambos países es contrario al espíritu de la reforma energética impulsada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) en la cual, entre otras cosas, se nacionalizó el litio y la minería, García Ochoa aseveró que eso dependerá de la capacidad de negociación de la actual Administración. Aunque, expresó que el actual Gobierno mexicano parece estar interesado en apostar por modelos mixtos para la exploración y explotación de los recursos, lo cual, previó, sería un paso correcto siempre y cuando se premie la soberanía y se tengan en cuenta los costos ambientales."Es una ventana de oportunidad que se abre y que, insisto, va a depender de nosotros. Dependerá de México el aprovecharla o no", finalizó.

