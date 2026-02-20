https://noticiaslatam.lat/20260220/rusia-libera-8-localidades-y-registra-mas-de-8000-bajas-militares-ucranianas-en-la-ultima-semana-1171595330.html

Rusia libera 8 localidades y registra más de 8.000 bajas militares ucranianas en la última semana

Del 14 al 20 de febrero, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Tsvetkóvoye, Zapásnoye, Magdalínovka, Kriníchnoye y Primórskoye en la región... 20.02.2026, Sputnik Mundo

En la última semana, Ucrania perdió unos 8.305 soldados. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 2.220 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.115 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.015 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 2.415 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 230 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.310 militares.En respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque masivo y seis combinados con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones de ataque, contra empresas militares, instalaciones de energía, combustible y transporte utilizadas en interés de las FFAA de Ucrania, depósitos de armas de artillería y misiles, así como contra instalaciones de ensamblaje, almacenamiento y lugares de despliegue de drones de ataque.Asimismo, las tropas rusas destruyeron 129 vehículos blindados, al igual que dos vehículos del sistema lanzacohetes múltiple Grad ucraniano y un lanzador del sistema Vampire checo.La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó 37 proyectiles del sistema Himars, 13 bombas guiadas y derribó 1.808 vehículos aéreos no tripulados.

