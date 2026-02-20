https://noticiaslatam.lat/20260220/rusia-libera-8-localidades-y-registra-mas-de-8000-bajas-militares-ucranianas-en-la-ultima-semana-1171595330.html
Rusia libera 8 localidades y registra más de 8.000 bajas militares ucranianas en la última semana
Sputnik Mundo
Del 14 al 20 de febrero, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Tsvetkóvoye, Zapásnoye, Magdalínovka, Kriníchnoye y Primórskoye en la región... 20.02.2026, Sputnik Mundo
En la última semana, Ucrania perdió unos 8.305 soldados. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 2.220 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.115 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.015 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 2.415 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 230 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.310 militares.En respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque masivo y seis combinados con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones de ataque, contra empresas militares, instalaciones de energía, combustible y transporte utilizadas en interés de las FFAA de Ucrania, depósitos de armas de artillería y misiles, así como contra instalaciones de ensamblaje, almacenamiento y lugares de despliegue de drones de ataque.Asimismo, las tropas rusas destruyeron 129 vehículos blindados, al igual que dos vehículos del sistema lanzacohetes múltiple Grad ucraniano y un lanzador del sistema Vampire checo.La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó 37 proyectiles del sistema Himars, 13 bombas guiadas y derribó 1.808 vehículos aéreos no tripulados.
ucrania
Del 14 al 20 de febrero, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Tsvetkóvoye, Zapásnoye, Magdalínovka, Kriníchnoye y Primórskoye en la región de Zaporozhie, Pokrovka y Járkovka en la región de Sumi, al igual que Mínkovka en la república popular de Donetsk, informan desde el Ministerio de Defensa ruso.
En la última semana, Ucrania perdió unos 8.305 soldados. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 2.220 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.115 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.015 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 2.415 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 230 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.310 militares.
En respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque masivo y seis combinados con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones de ataque, contra empresas militares, instalaciones de energía, combustible y transporte utilizadas en interés de las FFAA de Ucrania, depósitos de armas de artillería y misiles, así como contra instalaciones de ensamblaje, almacenamiento y lugares de despliegue de drones de ataque.
Asimismo, las tropas rusas destruyeron 129 vehículos blindados, al igual que dos vehículos del sistema lanzacohetes múltiple Grad ucraniano y un lanzador del sistema Vampire checo.
La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó 37 proyectiles del sistema Himars, 13 bombas guiadas y derribó 1.808 vehículos aéreos no tripulados.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 670 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 115.765 drones, 650 sistemas de misiles antiaéreos, 27.776 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.669 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 33.381 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 54.816 vehículos militares especiales.
