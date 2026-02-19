Mundo
https://noticiaslatam.lat/20260219/se-frena-la-caida-de-la-natalidad-en-espana-pero-persiste-el-balance-negativo-con-las-defunciones--1171534192.html
Se frena la caída de la natalidad en España, pero persiste el balance negativo con las defunciones
Se frena la caída de la natalidad en España, pero persiste el balance negativo con las defunciones
El país superó por primera vez los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero y mantiene un intenso debate político sobre la migración como herramienta... 19.02.2026
2026-02-19T06:33+0000
2026-02-19T06:33+0000
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/13/1171548638_0:15:1024:591_1920x0_80_0_0_12c45ac181083ec30babcf6bacc83127.jpg
España registró en 2025 un aumento en el número de nacimientos, el primero en más de una década, aunque el balance entre nacimientos y defunciones continuó siendo negativo, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).Según datos provisionales del organismo, durante el año pasado se contabilizaron 321.164 nacimientos, lo que representa un incremento de 1,0% respecto a 2024, es decir, 3.159 más. El instituto señaló que este “ligero ascenso” rompe la tendencia descendente registrada en los últimos diez años, aunque deberá confirmarse con cifras definitivas.En contraste, en 2025 fallecieron 446.982 personas, un aumento de 2,5% en comparación con el año anterior, lo que mantiene el saldo vegetativo negativo —la diferencia entre nacimientos y defunciones—, una situación que se repite en España desde 2017.A 1 de enero de 2026, la población total del país alcanzó los 49,5 millones de habitantes, de los cuales 7,2 millones son extranjeros, equivalentes al 14,6% del total, informó previamente el INE. Por primera vez, el número de personas nacidas en el extranjero superó los 10 millones.En este contexto, el Gobierno del presidente Pedro Sánchez ha defendido una política migratoria abierta, principalmente hacia personas procedentes de América Latina, como una vía para enfrentar el envejecimiento demográfico y sostener la actividad económica.A finales de enero, el Ejecutivo presentó un plan para regularizar a medio millón de personas en situación irregular, que se suma a la reforma aprobada en noviembre de 2024 para permitir la regularización de hasta 300.000 personas por año durante tres años. La oposición de derecha y extrema derecha ha calificado estas medidas como “disparatadas”.De acuerdo con el INE, el Producto Interno Bruto español creció 2,8% en 2025, casi el doble que la zona euro, y el mandatario aseguró a inicios de año que la migración representó el 80% del crecimiento en los últimos seis años.
españa
06:33 GMT 19.02.2026
El país superó por primera vez los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero y mantiene un intenso debate político sobre la migración como herramienta para sostener el crecimiento económico y enfrentar el envejecimiento poblacional, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística (INE).
España registró en 2025 un aumento en el número de nacimientos, el primero en más de una década, aunque el balance entre nacimientos y defunciones continuó siendo negativo, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Según datos provisionales del organismo, durante el año pasado se contabilizaron 321.164 nacimientos, lo que representa un incremento de 1,0% respecto a 2024, es decir, 3.159 más. El instituto señaló que este “ligero ascenso” rompe la tendencia descendente registrada en los últimos diez años, aunque deberá confirmarse con cifras definitivas.
En contraste, en 2025 fallecieron 446.982 personas, un aumento de 2,5% en comparación con el año anterior, lo que mantiene el saldo vegetativo negativo —la diferencia entre nacimientos y defunciones—, una situación que se repite en España desde 2017.
A 1 de enero de 2026, la población total del país alcanzó los 49,5 millones de habitantes, de los cuales 7,2 millones son extranjeros, equivalentes al 14,6% del total, informó previamente el INE. Por primera vez, el número de personas nacidas en el extranjero superó los 10 millones.
En este contexto, el Gobierno del presidente Pedro Sánchez ha defendido una política migratoria abierta, principalmente hacia personas procedentes de América Latina, como una vía para enfrentar el envejecimiento demográfico y sostener la actividad económica.
A finales de enero, el Ejecutivo presentó un plan para regularizar a medio millón de personas en situación irregular, que se suma a la reforma aprobada en noviembre de 2024 para permitir la regularización de hasta 300.000 personas por año durante tres años. La oposición de derecha y extrema derecha ha calificado estas medidas como “disparatadas”.
De acuerdo con el INE, el Producto Interno Bruto español creció 2,8% en 2025, casi el doble que la zona euro, y el mandatario aseguró a inicios de año que la migración representó el 80% del crecimiento en los últimos seis años.
