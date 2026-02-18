https://noticiaslatam.lat/20260218/mexico-escala-seis-posiciones-en-la-clasificacion-global-de-paises-con-mayor-incidencia-de-1171500080.html

México escala seis posiciones en la clasificación global de países con mayor incidencia de ciberataques

El sector gubernamental y el educativo figuran entre los más vulnerables en el país, mientras grupos criminales como Qilin y LockBit intensifican su presencia... 18.02.2026, Sputnik Mundo

México cerró 2025 como la nación con el mayor número de intentos de secuestro de datos a nivel global, un avance significativo frente al año previo, de acuerdo con la firma de ciberseguridad IQSEC.El informe advierte que el ransomware se mantiene como una de las amenazas digitales más extendidas y dañinas en el entorno internacional, al operar bajo un esquema de extorsión en el que los atacantes cifran o bloquean información crítica y exigen un pago para liberarla o evitar su difusión.En el contexto global, Estados Unidos y Canadá encabezaron la lista con 3.703 y 389 víctimas, respectivamente. Solo el mercado estadounidense concentró más de la mitad de los casos dentro del top 10 en 2025, fenómeno atribuido a su tamaño y amplia superficie digital.En América Latina, Brasil se mantuvo como el país con mayor número de incidentes, seguido por México como el segundo más afectado en la región, lo que refleja un incremento sostenido en la exposición del entorno empresarial y gubernamental mexicano.A nivel sectorial, la construcción y los servicios legales fueron los más impactados en el mundo durante 2025, seguidos por bienes raíces, actividad que mostró un aumento en el interés de los ciberdelincuentes. En el caso mexicano, el sector gubernamental presentó la mayor exposición, seguido por educación, así como por tecnologías de la información y manufactura.

