El ICE se repliega en Minnesota: ¿cómo golpea políticamente este giro a la Casa Blanca?

El director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Tom Homan, compareció recientemente en una tensa rueda de prensa para anunciar el fin de la fase intensiva del operativo contra migrantes indocumentados en Minnesota, que tuvo a la ciudad de Minneapolis como epicentro y había desatado algunas de las movilizaciones más multitudinarias en contra la política migratoria del Gobierno de Trump. En su alocución, Homan confirmó que unos 700 agentes federales comenzarían a retirarse del estado de inmediato, argumentando que se había alcanzado un nivel de "cooperación" con las autoridades locales (tanto el gobernador de Minnesota como el alcalde de Minneapolis son demócratas) que hacía innecesaria la presencia masiva de ICE. Según el funcionario, el objetivo de pacificar la zona se había logrado, lo que permitía un regreso hacia métodos de lucha contra inmigración ilegal menos confrontativos.Sin embargo, el anuncio fue visto por parte de la opinión pública como un ejercicio de control de daños de la Administración republicana, especialmente tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses —Renée Good y Alex Pretti— durante operativos de agentes federales del ICE en Minneapolis en apenas dos semanas. Ante esta situación, y reflejando la visión de una mayoría de estadounidenses que, según encuestas, ven con ojos negativos el accionar de ICE, Homan admitió que algunas operaciones "no fueron perfectas", prometiendo que se realizarían ajustes tácticos. Sin embargo, pese a que el funcionario precisó que la retirada no significaba el fin de las redadas, sino un cambio de estrategia hacia operativos "más focalizados", este repliegue habría enviado una señal de vulnerabilidad política de parte de la Casa Blanca. Durante la campaña electoral, recuerda el analista, Trump prometió "la mayor deportación de indocumentados en la historia de EEUU", y el tema resonó en los votantes, que le dieron un mandato claro para ocuparse de eso, pero el caso Minnesota demuestra que un tema ganador puede volverse tóxico si no se aborda de manera competente, sostiene el experto.Rechazo popularEl principal factor que provocó la retirada del ICE no fue la presión política de los demócratas —actualmente carentes de un líder nacional y con baja popularidad—, sino el descontento popular, especialmente de la población local, que amenazaba con volver a convertir a la ciudad de Minneapolis en el centro de una nueva crisis política, como ya lo había sido en el 2020 tras la muerte de George Floyd.Ante la creciente presencia de ICE en las calles de Minnesota, la respuesta de los residentes fue una huelga económica y un ausentismo escolar sin precedentes, enviando el mensaje de que la economía local no funcionaría en lo que tildaban de "estado de sitio inconstitucional" y con movilizaciones que se replicaron a gran escala en las principales ciudades del país.Sondeos nacionales mostraban el rechazo a las tácticas de ICE —que incluían agentes con capuchas, vehículos sin identificación y arrestos en escuelas y hospitales, varios de ellos menores— incluso en sectores moderados. Además, el tema se convirtió en una consigna unificadora tanto para activistas como para la oposición.Como si esto fuera poco, incluso la Justicia federal intervino, con jueces dictando sentencias y cuestionando la legalidad de los operativos. La falta de respaldo popular, sumado a la erosión del respaldo en tribunales, dejó a Washington sin los pilares necesarios para sostener una operación de tal magnitud, marcándole límites a la Casa Blanca.¿Golpe electoral?Adrián Palomino, especialista en política estadounidense egresado de la Universidad de Lima, opinó en charla con Sputnik que el debate sobre ICE y sus tácticas debilita al Partido Republicano, que siempre ha sido visto por los votantes —incluyendo la actual Administración— más competente que los demócratas en temas de seguridad.Sin embargo, Palomino añade que esto no significa que el tema será necesariamente un activo para los demócratas en las elecciones de medio término de noviembre, pero sí impide que los republicanos se beneficien de forma contundente de logros migratorios recientes, como el descenso históricos de cruces en la frontera sur.

