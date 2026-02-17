Mundo
Concluyen las negociaciones entre Rusia, EEUU y Ucrania en Ginebra
Las conversaciones entre Rusia, EEUU y Ucrania, enfocadas en la búsqueda de un arreglo para el conflicto ucraniano, concluyeron en Ginebra tras prolongarse... 17.02.2026, Sputnik Mundo
Anteriormente, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también informó que las consultas continuarían al día siguiente. Con ello, el vocero sugirió que no habría que esperar algunas novedades tras las conversaciones del 17 de febrero.La primera ronda de las conversaciones entre Rusia, Ucrania y EEUU sobre el conflicto ucraniano fue celebrada el 23 y 24 de enero en la ciudad de Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos. Después siguió una segunda ronda el 4 y 5 de febrero en esa misma ciudad.La delegación rusa para las consultas en Ginebra ha sido ampliada, anunciaron en el Kremlin. Además del asesor presidencial ruso, Vladímir Medinski, incluye al viceministro de Exteriores, Mijaíl Galuzin, y otros funcionarios.
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, eeuu, negociaciones
Concluyen las negociaciones entre Rusia, EEUU y Ucrania en Ginebra

17:47 GMT 17.02.2026 (actualizado: 18:56 GMT 17.02.2026)
Las conversaciones entre Rusia, EEUU y Ucrania, enfocadas en la búsqueda de un arreglo para el conflicto ucraniano, concluyeron en Ginebra tras prolongarse durante 4,5 horas, informó una fuente a Sputnik.
Conforme con las últimas informaciones, las negociaciones eran "muy tensas".
Las consultas fueron tanto bilaterales como trilaterales.
El diálogo se desarrolló en formato de negociaciones entre Rusia-EEUU, Rusia-Ucrania, y Rusia-EEUU-Ucrania.
Las partes acordaron continuar las negociaciones el 18 de febrero.
Anteriormente, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también informó que las consultas continuarían al día siguiente. Con ello, el vocero sugirió que no habría que esperar algunas novedades tras las conversaciones del 17 de febrero.
La primera ronda de las conversaciones entre Rusia, Ucrania y EEUU sobre el conflicto ucraniano fue celebrada el 23 y 24 de enero en la ciudad de Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos. Después siguió una segunda ronda el 4 y 5 de febrero en esa misma ciudad.
La delegación rusa para las consultas en Ginebra ha sido ampliada, anunciaron en el Kremlin. Además del asesor presidencial ruso, Vladímir Medinski, incluye al viceministro de Exteriores, Mijaíl Galuzin, y otros funcionarios.
