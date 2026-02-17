https://noticiaslatam.lat/20260217/concluyen-las-negociaciones-entre-rusia-eeuu-y-ucrania-en-ginebra-informa-una-fuente-a-sputnik-1171491885.html

Concluyen las negociaciones entre Rusia, EEUU y Ucrania en Ginebra

Las conversaciones entre Rusia, EEUU y Ucrania, enfocadas en la búsqueda de un arreglo para el conflicto ucraniano, concluyeron en Ginebra tras prolongarse... 17.02.2026, Sputnik Mundo

Anteriormente, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también informó que las consultas continuarían al día siguiente. Con ello, el vocero sugirió que no habría que esperar algunas novedades tras las conversaciones del 17 de febrero.La primera ronda de las conversaciones entre Rusia, Ucrania y EEUU sobre el conflicto ucraniano fue celebrada el 23 y 24 de enero en la ciudad de Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos. Después siguió una segunda ronda el 4 y 5 de febrero en esa misma ciudad.La delegación rusa para las consultas en Ginebra ha sido ampliada, anunciaron en el Kremlin. Además del asesor presidencial ruso, Vladímir Medinski, incluye al viceministro de Exteriores, Mijaíl Galuzin, y otros funcionarios.

