Las negociaciones sobre Ucrania en Ginebra tratarán el tema de territorios, anuncia el Kremlin

La delegación de Rusia para las negociaciones sobre Ucrania estará compuesta por el asesor presidencial ruso, Vladímir Medinski, el viceministro de Asuntos Exteriores, Mijaíl Galuzin, el jefe de la Dirección General del Estado Mayor de las FFAA, Ígor Kostiukov, y otros funcionarios.Peskov subrayó que la comitiva rusa recibirá instrucciones precisas del presidente ruso, Vladímir Putin, antes de viajar a Ginebra.La primera ronda de las conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y EEUU sobre el conflicto ucraniano se llevó a cabo los días 23 y 24 de enero en la ciudad de Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos. Después siguió una segunda ronda el 4 y 5 de febrero en esa misma ciudad.La próxima ronda de negociaciones sobre el arreglo del conflicto ucraniano se celebrará en un formato trilateral ruso-estadounidense-ucraniano los días 17 y 18 de febrero, informaron previamente desde el Kremlin.Desde Estados Unidos confirmaron que su delegación estará integrada por el enviado especial del presidente de EEUU, Steve Witkoff, y Jared Kushner, el yerno del mandatario estadounidense.
09:54 GMT 16.02.2026 (actualizado: 11:06 GMT 16.02.2026)
Se espera que en las conversaciones sobre Ucrania, programadas para el 17 y 18 de febrero en Ginebra, se examinen temas clave, incluida la cuestión de territorios, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. La delegación rusa en las conversaciones será ampliada, agregó.
"Esta vez se planea debatir un espectro más amplio de cuestiones, incluidos los temas principales relativos a los territorios (...) y que están directamente relacionados con las demandas que tenemos", declaró Peskov ante la prensa.
La delegación de Rusia para las negociaciones sobre Ucrania estará compuesta por el asesor presidencial ruso, Vladímir Medinski, el viceministro de Asuntos Exteriores, Mijaíl Galuzin, el jefe de la Dirección General del Estado Mayor de las FFAA, Ígor Kostiukov, y otros funcionarios.
Peskov subrayó que la comitiva rusa recibirá instrucciones precisas del presidente ruso, Vladímir Putin, antes de viajar a Ginebra.
La primera ronda de las conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y EEUU sobre el conflicto ucraniano se llevó a cabo los días 23 y 24 de enero en la ciudad de Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos. Después siguió una segunda ronda el 4 y 5 de febrero en esa misma ciudad.
La próxima ronda de negociaciones sobre el arreglo del conflicto ucraniano se celebrará en un formato trilateral ruso-estadounidense-ucraniano los días 17 y 18 de febrero
, informaron previamente desde el Kremlin.
Desde Estados Unidos confirmaron que su delegación estará integrada por el enviado especial del presidente de EEUU, Steve Witkoff, y Jared Kushner, el yerno del mandatario estadounidense.
