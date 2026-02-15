https://noticiaslatam.lat/20260215/zelenski-se-equivoca-politologo-explica-por-que-la-posible-derrota-de-orban-no-cambiara-la-actitud-1171424941.html

¿Zelenski se equivoca? Politólogo explica por qué la posible derrota de Orban no cambiará la actitud de Hungría hacia Ucrania

Las expectativas de Volodímir Zelenski de que la derrota del primer ministro húngaro, Viktor Orban, en las próximas elecciones mejorará automáticamente las... 15.02.2026, Sputnik Mundo

Señaló que el apoyo a la integración acelerada de Ucrania en la UE en Hungría es prácticamente inexistente y una situación similar se observa en muchos otros países miembros de la Unión Europea.El politólogo también llamó la atención sobre los antiguos y estrechos vínculos entre Viktor Orban y Donald Trump. Ya durante la campaña electoral del republicano, el primer ministro húngaro lo apoyó abiertamente. Además, Hungría y EEUU tienen acuerdos sobre grandes proyectos empresariales: recientemente se conoció el interés de empresas estadounidenses en el sector energético húngaro, incluidas nuevas inversiones en la industria nuclear. Al mismo tiempo, el mayor proyecto actual en este ámbito lo lleva a cabo Rosatom.Al mismo tiempo, el experto subrayó que la posición de Orban en la UE dependerá, en última instancia, no tanto del apoyo del presidente estadounidense, como del resultado real de las elecciones. Hasta abril, la mayoría de los líderes europeos se pronunciarán abiertamente contra el primer ministro húngaro, sin ocultar sus simpatías por Peter Magyar y el partido Tisza. Pero si Orban gana, Bruselas, como antes, tendrá que aceptar su permanencia en el poder, agrega.A diferencia de la mayoría de los líderes europeos, el primer ministro húngaro ha sido partidario de una solución diplomática del conflicto ruso-ucraniano, que se prolonga desde febrero de 2022, y ha priorizado los esfuerzos de paz a través del diálogo con Moscú y no la vía del aislamiento del país euroasiático.Al mismo tiempo, se ha pronunciado en varias ocasiones en contra del ingreso de Ucrania en la UE, explicando que, en caso de se produzca la adhesión, el bloque comunitario también se vería arrastrado al conflicto.

