https://noticiaslatam.lat/20260215/zelenski-se-equivoca-politologo-explica-por-que-la-posible-derrota-de-orban-no-cambiara-la-actitud-1171424941.html
¿Zelenski se equivoca? Politólogo explica por qué la posible derrota de Orban no cambiará la actitud de Hungría hacia Ucrania
¿Zelenski se equivoca? Politólogo explica por qué la posible derrota de Orban no cambiará la actitud de Hungría hacia Ucrania
Sputnik Mundo
Las expectativas de Volodímir Zelenski de que la derrota del primer ministro húngaro, Viktor Orban, en las próximas elecciones mejorará automáticamente las... 15.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-15T17:23+0000
2026-02-15T17:23+0000
2026-02-15T17:23+0000
internacional
viktor orban
mateusz piskorski
ucrania
unión europea (ue)
fidesz
volodímir zelenski
🌍 europa
💬 opinión y análisis
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/0f/1171423294_4:0:1264:709_1920x0_80_0_0_a60de9b2e44c3ac7393ee2e2d79129fe.jpg
Señaló que el apoyo a la integración acelerada de Ucrania en la UE en Hungría es prácticamente inexistente y una situación similar se observa en muchos otros países miembros de la Unión Europea.El politólogo también llamó la atención sobre los antiguos y estrechos vínculos entre Viktor Orban y Donald Trump. Ya durante la campaña electoral del republicano, el primer ministro húngaro lo apoyó abiertamente. Además, Hungría y EEUU tienen acuerdos sobre grandes proyectos empresariales: recientemente se conoció el interés de empresas estadounidenses en el sector energético húngaro, incluidas nuevas inversiones en la industria nuclear. Al mismo tiempo, el mayor proyecto actual en este ámbito lo lleva a cabo Rosatom.Al mismo tiempo, el experto subrayó que la posición de Orban en la UE dependerá, en última instancia, no tanto del apoyo del presidente estadounidense, como del resultado real de las elecciones. Hasta abril, la mayoría de los líderes europeos se pronunciarán abiertamente contra el primer ministro húngaro, sin ocultar sus simpatías por Peter Magyar y el partido Tisza. Pero si Orban gana, Bruselas, como antes, tendrá que aceptar su permanencia en el poder, agrega.A diferencia de la mayoría de los líderes europeos, el primer ministro húngaro ha sido partidario de una solución diplomática del conflicto ruso-ucraniano, que se prolonga desde febrero de 2022, y ha priorizado los esfuerzos de paz a través del diálogo con Moscú y no la vía del aislamiento del país euroasiático.Al mismo tiempo, se ha pronunciado en varias ocasiones en contra del ingreso de Ucrania en la UE, explicando que, en caso de se produzca la adhesión, el bloque comunitario también se vería arrastrado al conflicto.
https://noticiaslatam.lat/20260215/1171423927.html
ucrania
unión europea (ue)
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/0f/1171423294_635:107:1268:582_1920x0_80_0_0_025bb597f4ac092bdbaab881b694a38f.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
viktor orban, mateusz piskorski, ucrania, unión europea (ue), fidesz, volodímir zelenski, 🌍 europa, 💬 opinión y análisis
viktor orban, mateusz piskorski, ucrania, unión europea (ue), fidesz, volodímir zelenski, 🌍 europa, 💬 opinión y análisis
¿Zelenski se equivoca? Politólogo explica por qué la posible derrota de Orban no cambiará la actitud de Hungría hacia Ucrania
Las expectativas de Volodímir Zelenski de que la derrota del primer ministro húngaro, Viktor Orban, en las próximas elecciones mejorará automáticamente las relaciones entre Budapest y Kiev son un grave error, opina el politólogo polaco Mateusz Piskorski en un comentario para Sputnik.
"Todo depende del estado de ánimo de la sociedad húngara. Incluso Peter Magyar [líder del partido opositor Tisza] subraya que la cuestión de una posible adhesión de Ucrania a la UE debe resolverse mediante un referéndum", afirmó Piskorski.
Señaló que el apoyo a la integración acelerada de Ucrania en la UE en Hungría es prácticamente inexistente y una situación similar se observa en muchos otros países miembros de la Unión Europea.
El politólogo también llamó la atención sobre los antiguos y estrechos vínculos entre Viktor Orban y Donald Trump. Ya durante la campaña electoral del republicano, el primer ministro húngaro lo apoyó abiertamente.
Además, Hungría y EEUU tienen acuerdos sobre grandes proyectos empresariales: recientemente se conoció el interés de empresas estadounidenses en el sector energético húngaro, incluidas nuevas inversiones en la industria nuclear. Al mismo tiempo, el mayor proyecto actual en este ámbito lo lleva a cabo Rosatom.
"Para Estados Unidos, mantener a un aliado al frente de uno de los Estados miembros de la UE es una palanca de influencia sobre toda la Unión Europea", considera el experto, señalando que Budapest podría teóricamente bloquear diversas decisiones siguiendo indicaciones de EEUU en votaciones clave.
Al mismo tiempo, el experto subrayó que la posición de Orban en la UE dependerá, en última instancia, no tanto del apoyo del presidente estadounidense, como del resultado real de las elecciones. Hasta abril, la mayoría de los líderes europeos se pronunciarán abiertamente contra el primer ministro húngaro, sin ocultar sus simpatías por Peter Magyar y el partido Tisza. Pero si Orban gana, Bruselas, como antes, tendrá que aceptar su permanencia en el poder, agrega.
"Independientemente de quién sea el presidente de EEUU, la posición de Orban en la UE dependerá del apoyo real de los votantes. Y las capitales europeas, tras las elecciones, tradicionalmente se verán obligadas a reconocer los resultados de la democracia húngara", concluye Piskorski.
A diferencia de la mayoría de los líderes europeos, el primer ministro húngaro ha sido partidario de una solución diplomática del conflicto ruso-ucraniano
, que se prolonga desde febrero de 2022, y ha priorizado los esfuerzos de paz a través del diálogo
con Moscú y no la vía del aislamiento del país euroasiático.
Al mismo tiempo, se ha pronunciado en varias ocasiones en contra del ingreso de Ucrania en la UE, explicando que, en caso de se produzca la adhesión, el bloque comunitario también se vería arrastrado al conflicto.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.